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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات وتحسين مناخ الاستثمار على طاولة "الشيوخ" .. الأسبوع المقبل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يعقد  مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة حزمة واسعة من القضايا الاقتصادية والتنموية والخدمية، في مقدمتها ملفات الصناعة الوطنية وتوطين صناعة الدواء ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد كبير من الاقتراحات والطلبات البرلمانية المتعلقة بالخدمات العامة في المحافظات.

مجلس الشيوخ

ويستهل المجلس أعماله بمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة، أبرزها الطلب المقدم بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في زيادة الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي، إلى جانب مناقشة الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

كما يبحث المجلس سبل مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع الحيوي، فضلًا عن مناقشة مقترح إقامة مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات، بما يعزز التكامل الصناعي ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وفي الإطار التشريعي، يناقش المجلس تقرير دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك في إطار تقييم التشريعات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية.

ويتضمن جدول الأعمال عددًا من الاقتراحات برغبة في مجالات متعددة، من بينها توثيق وأرشفة تاريخ وزارة الخارجية، وإنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، وتخصيص قطعة أرض لإقامة إدارة للتأمينات الاجتماعية بمركز أبوتشت، إلى جانب مناقشة عدد من المقترحات المتعلقة بمنظومة العدادات الكودية وآليات تسعير استهلاك الكهرباء وتحقيق العدالة بين المشتركين.

وفي قطاع المرافق، يناقش المجلس مقترحات بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحي في عدد من المحافظات، من بينها دمياط وشمال سيناء والشرقية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية.

كما يشهد جدول الأعمال مناقشة عدد من الملفات التعليمية، تشمل التوسع في إنشاء المدارس اليابانية، وتأمين امتحانات الثانوية العامة للحد من ظاهرة الغش الجماعي، واستكمال مشروعات إنشاء المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية في عدد من المحافظات، فضلًا عن مقترحات تتعلق بتنظيم المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية.

وفي قطاع الشباب والرياضة، يناقش المجلس مقترحات لتطوير مراكز الشباب بمدينة العياط بمحافظة الجيزة، ورفع كفاءة نادي أسوان الرياضي.

أما في القطاع الصحي، فيبحث المجلس عددًا من المقترحات الخاصة باستكمال إنشاء وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية، وتطوير الخدمات الطبية بعدد من المحافظات، من بينها الشرقية وقنا والبحيرة والأقصر والدقهلية والجيزة وكفر الشيخ والمنوفية. كما يناقش مقترحات تتعلق بتوفير أجهزة طبية متخصصة، وتطوير خدمات الصحة النفسية، ووضع آليات لتكليف الفرق الصحية من خريجي التخصصات الطبية المختلفة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك عشرات الاقتراحات المقدمة من النواب في قطاعات الزراعة والري والتصنيع الزراعي والثقافة والسياحة والآثار والتضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان والأوقاف، بما يعكس تنوع الملفات المطروحة أمام المجلس وارتباطها باحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن المقرر أن تستكمل جلسة الثلاثاء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال

مجلس الشيوخ الشيوخ الصناعة الجلسة العامة البتروكيماويات

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