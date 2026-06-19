الشيوخ يناقش تعميق الصناعة وتوطين الدواء ودعم المشروعات الصغيرة الأسبوع القادم

يعقد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، عدد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.



ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من السادة النواب، والتي تستهدف الوقوف على سياسات الحكومة وخططها في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها ملف تعميق الصناعة المصرية وتحديثها، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

كما يناقش المجلس آليات توطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



ويتناول المجلس كذلك مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات، بما يدعم التكامل الصناعي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.



وفي السياق ذاته، يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال.