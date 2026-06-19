قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة إسبانية.. الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر
تقارير: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر بسبب صفقة حمزة عبد الكريم
صدمة لنجم المنتخب المغربي.. اللاعب يتلقى قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
أحب البقاع إلى الله.. خطيب المسجد النبوي يوضح ثواب الساعي للمسجد ومنتظر الصلاة
الحضارة المصرية والفن المعاصر برؤية سهير عثمان في الأوبرا
العالم يصفق لتنظيف المدرجات.. ونساء اليابان يسألن: وماذا عن البيت؟
عون: ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن
العميد فواز عرب: لبنان يفاوض بصفته دولة مستقلة ولا وصاية على قراره السيادي
ربنا يستر على القادم.. الغندور يعلق على هزائم المنتخبات العربية بفارق كبير
ماذا يحتاج منتخب مصر لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة؟.. كم نقطة تفصل مصر عن دور الـ 32
خلع ملابسه وتعدى عليهم بالضرب.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طالبات إمبابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش تعميق الصناعة وتوطين الدواء ودعم المشروعات الصغيرة الأسبوع القادم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

يعقد مجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، عدد من القضايا والملفات المهمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.


ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المقدمة من السادة النواب، والتي تستهدف الوقوف على سياسات الحكومة وخططها في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها ملف تعميق الصناعة المصرية وتحديثها، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي.

كما يناقش المجلس آليات توطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.


ويتناول المجلس كذلك مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات، بما يدعم التكامل الصناعي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.


وفي السياق ذاته، يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال.

مجلس الشيوخ عصام فريد الصناعة البتروكيماويات مجمعات صناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كندا وقطر

مأساة إنسانية في مباراة كندا وقطر.. إصابة مروعة توقف اللقاء وتبكي الجميع

سيارة القهوة ومسرح الحادث

سالت دماؤها في مكان أكل عيشها.. تفاصيل مؤلمة في حادث صاحبة سيارة القهوة والقاصر بحدائق الأهرام

كأس العالم

إصابات هزت عالم كرة القدم.. نجوم غادروا الملاعب بعد لحظات مأساوية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

قانون المرور

بعد واقعة حدائق الأهرام.. ماذا يقول القانون عن قيادة القاصر للسيارة والتسبب في وفاة شخص؟

الشاب المتوفي في هامبورج

القنصلية المصرية في هامبورج تعلن موعد جنازة الشاب المصري المتوفي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 19 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

أمير هشام يكشف أبرز المرشحين للرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

الاستعدادات

تفاصيل الاستعدادات للاجتماع الفني للبطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية

الحملة

حملات رقابية مشتركة على الأماكن غير المرخصة لبيع الدواء والمكملات الغذائية بالإسماعيلية

مسجد

كفر الشيخ: افتتاح مسجد التوبة بقرية الإصلاح القبلي في فوة.. صور

بالصور

فضلات الأبقار تتحول إلى وقود للطائرات.. اكتشاف أمريكي يثير ضجة عالمية

روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات
روث الأبقار وقود الطائرات

فيديو

أمير المصري

أمير المصري: بكيت وتأثرت بفيلم القصص.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد