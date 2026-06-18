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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الزراعة" تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة وأخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

الأسمدة
الأسمدة
شيماء مجدي

 واصلت الوزارة الزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، ووزارة التموين، ضرباتها الاستباقية لضبط الأسواق وتطهيرها من الأسمدة المغشوشة، والتصدي بكل حسم لمحاولات تهريب الأسمدة المدعومة للأسواق السوداء بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجهات الدولة بحماية حقوق المزارعين وضمان سلامة مدخلات الإنتاج.

وأسفرت الحملات المكبرة، والتي شنتها مديريتي الزراعة والتموين بالمحافظة عن ضبط محلين تجاريين مخالفين بمركزي "بيلا" و"مطوبس"؛ حيث تم إحباط تداول كميات من الأسمدة المدعومة المهربة والأسمدة المغشوشة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمزارعين.
وقال المهندس فخري باز مدير مديرية الزراعة بكفر الشيخ، ان المضبوطات شملت، 30 شكارة نترات و20 شكارة سوبر محبب، داخل محل مخصبات يدار بدون ترخيص بناحية "كوم الحجنة" ببيلا، لافتا إلى  نجاح الحملة التفتيشية بمطوبس في ضبط 40 شكارة سماد يوريا، و40 شكارة سماد فوسفات ناعم، بإجمالي وزن 4 أطنان مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات قانونية داخل محل بناحية "عزبة عمرو".

واضاف مدير مديرية الزراعة، أنه تم التحفظ على كافة الكميات المضبوطة وإغلاق المنشآت المخالفة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حصص الأسمدة المدعومة

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حملاتها التفتيشية الصارمة في جميع المحافظات لردع المخالفين، والتصدي لظاهرة الغش التجاري والتلاعب بحصص الأسمدة المدعومة، وتطبيق القانون على كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد الزراعي وقوت المصريين.

علاء فاروق وزير الزراعة الأجهزة الرقابية وزارة التموين

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