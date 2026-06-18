الزراعة الرقمية في صدارة الأولويات.. وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ يطالب باستراتيجية وطنية شاملة

أكد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بـ مجلس الشيوخ، على أهمية التكامل بين التكنولوجيا الحديثة والقطاع الزراعي، مشيراً إلى أن دمج الحلول الرقمية ليس مجرد وسيلة لزيادة المحاصيل، بل هو أداة استراتيجية لرفع كفاءة استخدام موارد الطاقة والمياه في آن واحد.

وأوضح القادري، في تصريحات خاصة، أن التطور التقني في نظم الري والزراعة يساهم بشكل مباشر في ترشيد استهلاك الطاقة المستخدمة في تشغيل المحطات والآبار، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويقلل التكاليف التشغيلية على المزارعين، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو استدامة الموارد وتقليل الهدر.

وشدد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة لتوطين تقنيات الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي في الزراعة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا المجال يعد استثماراً في الأمن القومي الغذائي، ويدعم بشكل مباشر التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة عند الربط بين نظم الري الحديث ومصادر الطاقة المتجددة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لتقديم حلول تقنية مبتكرة تكون في متناول صغار المزارعين، لضمان أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة، معتبراً أن التحول نحو الزراعة الذكية هو السبيل الأمثل لتعظيم القيمة المضافة من الأراضي الزراعية في ظل المتغيرات العالمية الحالية.