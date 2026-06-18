قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حدث تحكيمي تاريخي في مباراة التشيك وجنوب أفريقيا بكأس العالم 2026
البرلمان يحسم مصير قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. مد العمل باللجان حتى نهاية 2026 لتصفية الملفات العالقة
من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام
ترامب يشيد بالرئيس السيسي.. مصطفى بكري: كلمات التقدير جاءت نتيجة سنوات من الصمود في منطقة مضطربة
بريطانيا: المحادثات المباشرة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية خطوة تاريخية إلى الأمام
امتنع عن الجهة الممولة.. ترامب: لن ندفع لإيران 300 مليار دولار لإعادة الإعمار
مصطفى بكري: النقد حق مشروع.. والحرب الأخطر اليوم هي حرب الوعي
سمير فرج: مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران تمهد لإنهاء المواجهات وتفتح صفحة جديدة في المنطقة
التشيك تتفوق على جنوب أفريقيا بهدف في الشوط الأول
عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور
القيادة المركزية الأمريكية: رفع الحصار البحري عن إيران
بقدرات ذكاء اصطناعي غير مسبوقة.. جوجل تطلق أندرويد 17 وWear OS 7 رسميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يحسم مصير قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. مد العمل باللجان حتى نهاية 2026 لتصفية الملفات العالقة

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

يستعد مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، في خطوة تستهدف استمرار آلية التسوية الودية للمنازعات المتراكمة بين مصلحة الضرائب والممولين والمكلفين.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتوفير حلول مرنة وسريعة لإنهاء الخلافات الضريبية بعيدًا عن إطالة أمد التقاضي.

وأشار التقرير إلى أن القانون رقم 79 لسنة 2016 نجح منذ بدء تطبيقه في توفير مسار استثنائي لتسوية العديد من المنازعات الضريبية، من خلال تشكيل لجان متخصصة تختص بالنظر في الطلبات المقدمة من الممولين والمكلفين، بما ساهم في تخفيف الأعباء عن لجان الطعن الضريبي والمحاكم، وتسريع تحصيل مستحقات الدولة.

وأوضح أن استمرار العمل بالقانون يأتي في ظل وجود عدد من المنازعات الضريبية القائمة والمنظورة أمام الجهات المختصة، والتي قد تستغرق فترات زمنية طويلة، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع القانون لضمان استمرار لجان إنهاء المنازعات في أداء دورها.

تفاصيل التجديد الجديد

وينص مشروع القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 2016، والمعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024، حتى 31 ديسمبر 2026.

كما يقضي باستمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب نظر الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى نهاية عام 2026.

وأكدت اللجنة المشتركة أن مدة التجديد الواردة بمشروع القانون ترتبط بمدة تقديم الطلبات وليس انتهاء عمل اللجان، حيث تستمر اللجان في نظر المنازعات حتى صدور قرارات نهائية بشأنها.

دعم الاستثمار وتحسين المناخ الضريبي

ورأت اللجنة أن استمرار العمل بالقانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن سرعة حسم المنازعات الضريبية تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، ورفع معدلات الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، فضلًا عن توجيه الجهد القضائي إلى القضايا الأخرى بدلًا من استمرار نظر الملفات الضريبية لفترات طويلة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026.

البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

برقم الجلوس والاسم .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

تراجع يضرب أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل هذا الرقم

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

ترشيحاتنا

استخراج برنت تأمينات

مطلوب لحجز شقق الإسكان .. طريقة استخراج برنت تأمينات 2026

أسعار اللحوم اليوم

الضأن بكام النهارده؟.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026

استخراج البطاقة اونلاين

استخراج بطاقة الرقم القومي في يوم واحد.. اعرف الأماكن والأسعار

بالصور

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة
طريقة عمل سندوتشات ناجتس الدجاج المقرمشة

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل الانتشار الميداني لحملات "طرق الأبواب" لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث للنساء عند استخدام المسكنات لتخفيف لآلام الدورة الشهرية؟.. تجنبيها

ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية
ملايين النساء يستخدمن مسكنًا غير مناسب لآلام الدورة الشهرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد