قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد
ماكرون: سياسة نتنياهو تتعارض مع مصالح إسرائيل وتغذي مشاعر الاستياء و العنف في المنطقة
إسرائيل: نثق في قدرة ترامب على التفاوض مع إيران
مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور
ثابت عند 49.86 جنيها.. آخر سعر للدولار اليوم
كأس العالم 2026 .. شوط أول سلبي بين سويسرا والبوسنة والهرسك
نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم
إيمي تاتو تدافع عن جهاز الجل: التوعية مهمة لكن بدون تهويل أو خوف مبالغ فيه
أسامة كمال: الستون يومًا المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني
ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد
السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار دمياط – القاهرة عن القضبان بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس إفريقية النواب: رسائل السيسي في قمة السبع أكدت ثوابت مصر ودورها المحوري في ترسيخ الاستقرار الإقليمي

شريف الجبلي
شريف الجبلي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الافريقي بـ مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى (G7) حملت العديد من الرسائل السياسية والاستراتيجية المهمة التي تعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتؤكد دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار وترسيخ أسس السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الجبلي، في تصريح صحفي له اليوم. إن اللقاءات المكثفة التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة مع عدد من قادة ومسؤولي الدول والمؤسسات الدولية عكست حجم التقدير الدولي للدور المصري، وقدرة القاهرة على المساهمة الفاعلة في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة.

وأشار رئيس افريقية البرلمان، إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحيب مصر بالتوصل إلى اتفاق إطاري بين الولايات المتحدة وإيران يعكس حرص الدولة المصرية على دعم كل الجهود الرامية إلى خفض التوترات وتسوية النزاعات بالطرق السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ويحافظ على مصالح شعوب المنطقة.

وأضاف شريف الجبلي أن، من أبرز الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده أن أمن الدول العربية والخليجية يمثل جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وهو موقف ثابت يعكس التزام مصر الكامل بدعم أشقائها والحفاظ على استقرار المنطقة في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الافريقي بالبرلمان. أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد كذلك على ضرورة عدم تراجع أولوية القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، والعمل على تنفيذ المراحل المتبقية من اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد النائب. أن الرسائل التي وجهها الرئيس خلال القمة جسدت رؤية مصر القائمة على احترام سيادة الدول، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

واختتم الدكتور شريف الجبلي تصريحاته بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة السبع تعكس الثقة الدولية المتزايدة في الدور المصري، وتؤكد أن القاهرة أصبحت شريكًا رئيسيًا في صياغة الرؤى والحلول المتعلقة بالقضايا الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

الأسمدة

"الزراعة" تضبط أكثر من 6 أطنان أسمدة مدعومة مهربة وأخرى مغشوشة في حملة مكبرة بكفر الشيخ

نائب وزير الصحة

الصحة : زيادة برامج القابلات 25% يحقق عائداً اقتصادياً يصل إلى 1.8 مليار دولار

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي: ارتفاع معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وتحقيق نسب إنجاز بلغت 86.5% خلال 2025/2026

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

خلافات أسرية

4 جـــ.رائم في ٦ شهور.. نساء أنهى أزواجهن حياتهن في المنوفية

ترامب

لست سعيدا.. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب في عيد ميلاده الـ80

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

مستشفى الشاطبي

مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد