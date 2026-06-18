نائب يطالب بآليات رقمية متطورة لمواجهة التحديات المائية والبيئية

أكد النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، على الأهمية الاستراتيجية لملف التوسع في استخدام التكنولوجيا الزراعية، مشيراً إلى أن التحول الرقمي في هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الراهنة التي تتطلب حلولاً ومبادرات غير تقليدية.

وأوضح النائب في تصريحات خاصة، أهمية صياغة رؤية متكاملة وقابلة للتطبيق لتوطين التقنيات الحديثة في وسائل الري والزراعة، وتوفير الدعم الفني اللازم للمزارعين بما يضمن مواكبة الطفرة الرقمية العالمية.

وشدد البنا على أن الاعتماد على الحلول الرقمية وآليات الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل هو مسار حتمي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، ورفع جودة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كمياتها، مما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتخفيف فاتورة الاستيراد.



كما شدد على ضرورة وضع إطار عملي واضح ومستدام لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد في المنظومة الزراعية ككل، مع توفير تطبيقات رقمية مبسطة ومجانية تدعم الفلاح المصري في التنبؤ بالتغيرات المناخية وإدارة الأزمات الميدانية بكفاءة عالية، مما يضمن طفرة حقيقية في هذا القطاع الحيوي.