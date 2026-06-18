النائب ضياء الدين: يجب أن يشعر المواطن بوجود من يدافع عنه.. ووزير الأوقاف تعهد بحل أزمة وقف المنان

أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن المواطن يجب أن يشعر دومًا بوجود من يدافع عن حقوقه ومصالحه، مشددًا على أهمية تعزيز دور مؤسسات الدولة في الاستجابة لمشكلات المواطنين والعمل على حلها بشكل فعّال.

وقال ضياء الدين داود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن وزير الأوقاف تعهّد بحل أزمة «وقف المنان»، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضايا المرتبطة بالأوقاف وتحقيق الاستقرار في هذا الملف.

إستمرار التصالح

وتابع أنه لا بد من وقف وإلغاء العمل والتعامل على أرض المنان في المحافظات الموجودة بها، وإستمرار التصالح في مخالفات البناء.