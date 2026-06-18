نائبة: الحوار المجتمعي حول قانون الأسرة خطوة مهمة للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن

أكدت أمل سلامة، أمين الشئون الخارجية بحزب الحرية المصري، أن الحلقة النقاشية التي نظمها الحزب تحت عنوان "قانون الأسرة المصرية بين الواقع والمأمول" شهدت نقاشًا جادًا ومثمرًا حول أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وهو ملف الأحوال الشخصية وقضايا الأسرة.

وقالت سلامة إن المناقشات التي دارت خلال الندوة عكست أهمية الاستماع إلى مختلف الرؤى وفتح قنوات للحوار المجتمعي حول قانون الأسرة، بما يضمن الوصول إلى صياغات تحقق العدالة وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن اللقاء تناول عددًا من القضايا المحورية، من بينها الحضانة والرؤية والاستضافة والنفقة وسرعة إجراءات التقاضي، مؤكدة أن هذه الملفات تحتاج إلى رؤية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف وتحقق المصلحة العامة.

وأشادت أمين الشئون الخارجية بحزب الحرية المصري بحجم المشاركة والتفاعل خلال الندوة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تساهم في إثراء النقاش العام وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق تخدم المجتمع المصري.

وتوجهت سلامة بالشكر إلى حزب الحرية المصري، برئاسة قياداته، وعلى رأسهم أحمد مهني الأمين العام ونائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد بيومي نائب رئيس الحزب، والدكتورة جيهان البيومي أمينة أمانة المرأة المركزية، والمحامي هاني هلالي أمين الأمانة المركزية للمجالس المحلية والشعبية، وجميع الحضور والمشاركين، على هذا الحوار البناء الذي يعكس حرص الحزب على مناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية المهمة.