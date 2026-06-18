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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استهداف المدنيين غير مقبول.. نائب ترامب يوجه رسالة صارمة لإسرائيل بشأن لبنان

فانس
فانس
ناصر السيد

وجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الخميس رسالة صارمة لإسرائيل، مؤكدا على ضرورة عدم استهداف المدنيين في لبنان.

وصرح نائب الرئيس الأمريكي، بأنه "يتوقع من كلا الجانبين" الالتزام بجزء الاتفاق الذي يدعو إلى إنهاء الحرب في لبنان، وسط توترات بين واشنطن وطهران. 

وأضاف فانس: "في نهاية المطاف، نريد أن نرى الحكومة اللبنانية تشرف على جنوب لبنان".

وأشار لاحقًا: "يجب على الإسرائيليين احترام عملية السلام هذه. استهداف المدنيين في بيروت أمر غير مقبول".

وفي نفس السياق، قال فانس، للصحفيين في مؤتمر صحفي، أن فترة وقف إطلاق النار مع إيران، والتي تستمر ستين يومًا، قد بدأت، وسيسعى خلالها الطرفان للتوصل إلى اتفاق نهائي. 

وأضاف، عقب توقيع مذكرة التفاهم: "نتوقع، كجزء من الاتفاق النهائي، ألا تمتلك إيران أي صواريخ تهدد العالم بأسره".

نائب ترامب رسالة صارمة لإسرائيل نائب الرئيس الأمريكي المدنيين في لبنان

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