ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان إلى ثلاثة قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في جنوب لبنان إلى ثلاثة قتلى، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن "طائرة مسيرة معادية استهدفت سيارة" في منطقة كفر تبنيت، ما أسفر عن مقتل شخصين، ليرتفع بذلك العدد السابق للضحايا إلى قتيل واحد.

وفي قرية زبدين المجاورة، قتلت طائرة مسيرة أخرى شخصًا آخر، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس عودة الكهرباء إلى ثلاث قرى في جنوب البلاد بعد انقطاعها لأكثر من ثلاثة أسابيع.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام، بأن التغذية الكهربائية عادت إلى بلدات في مرجعيون وحاصبيا والعرقوب بعد انقطاع دام اكثر من ٣ اسابيع بجهود جبارة من الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان، ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.