الوفد : ثورة 30 يونيو وضعت مسارا للبناء والتنمية والقضاء على الإرهاب

أكدت نهى سليمان، القيادية بهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، أن ثورة 30 يونيو وضعت مسارا للبناء والتنمية ونجحت في تكاتف الشعب المصري ضد قوى الظلام والتطرف، مشيرا إلى أن الثورة وضعت استراتيجية واضحة ناجعة وناجحة في القضاء على الإرهاب.



وقالت سليمان، في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة الثلاثين من يونيو، إن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، حيث جسدت إرادة شعب عظيم تمسك بهويته الوطنية، مؤكدا أن الشعب المصري انحاز في ثورته إلى دولته ومؤسساتها، ليبدأ مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية وصناعة المستقبل ورفض التطرف والخراب والدمار.



نجاح أهداف ثورة 30 يونيو

وأشارت إلى أن نجاح أهداف ثورة 30 يونيو بات واضحا في الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمة التهنئة والشكر والتقدير للسيد الرئيس ولرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وجهود مخلصة في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.



وأضافت أن هذه المناسبة الوطنية تجدد في نفوس المصريين قيم الانتماء والوحدة والتكاتف، وتؤكد أهمية تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشددة على ضرورة استثمار روح ثورة 30 يونيو دائما في البناء والتنمية وتعزيز الوعي المجتمعي.



ونوهت إلى أن هذه الثورة كانت ضرورية في حياة المصريين لاسترداد دولتهم من براثين الإرهاب والتطرف، مؤكدا أنه لولا ثورة يونيو لكانت مصر وشعبها في وضع خطير يدمر تاريخ مصر وحضارتها.



وشددت نهى سليمان، القيادية بهيئة جيل المستقبل بحزب الوفد، على أن الثورة مثلت انتصارًا حقيقيا للإرادة الوطنية الخالصة، وعكست وعي الشعب المصري العظيم وحبه لوطنه وحرصه على مدنية الدولة المصرية، موجها رسالة للشعب المصري بضرورة استمراره في الحفاظ على دولته، والانطلاق في مسيرة غير مسبوقة من البناء والتنمية.