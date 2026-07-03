لمدة 15 يومًا.. الوفد يتلقى اقتراحات أعضائه عن تحديث برنامج الحزب

أعلن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن فتح الباب أمام أعضاء وقيادات الوفد في المحافظات لإرسال مقترحاتهم حول تحديث برنامج حزب الوفد بما يتواكب مع الثورة الفكرية والتكنولوجية الهائلة التى غيّرت المفاهيم والأولويات خلال الحقبة الزمنية الأخيرة.

وأضاف الدكتور السيد البدوي شحاتة، أن حزب الوفد يجدد من نفسه وفكره ويطور من أدائه، مؤكدًا فتح الباب أمام تلقى الاقتراحات حول تحديث برنامج الوفد ومن لديه اقتراحات يرسلها اعتبارًا من اليوم الجمعة 3 يوليو 2026 ولمدة أسبوعين، على رقم الواتس آب المخصص لذلك (01023944067)، أو على الإيميل الخاص بالحزب ([email protected]).