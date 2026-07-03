قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات واعتقالات خلال تصدي فلسطينيين لهجوم مستوطنين في محيط الخان الأحمر شرق القدس
إعلامي: حسام حسن لا يبحث عن الأعذار.. وأستراليا تعتبرنا الاختبار الحقيقي
سواء بالبيع أو الشراء .. تحذير هام من الإسكان بشأن التعاملات العقارية
شاهد| منتخب مصر يتحرك إلى ملعب دالاس ستاديوم لمواجهة أستراليا في كأس العالم
قناة مجانية تنقل مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم.. اعرف التردد
رئيس ليتوانيا: فشل دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي يهدد وحدة الحلف
أبو بكر القربي: الرهان على الحل العسكري عرقل التوصل لاتفاق في مفاوضات الكويت
فتح استاد الإسكندرية و22 مركز شباب للجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا
أبو بكر القربي: الخلاف على ترتيب المسارين العسكري والسياسي عطّل مفاوضات الكويت
مصر وأستراليا .. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة المباراة
مصر وأستراليا .. تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الإنسان من خلال الثقافة والفنون

النائب أحمد خالد ممدوح
النائب أحمد خالد ممدوح
حسن رضوان

أكد أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توجه الدولة نحو تفعيل التعاون بين وزارة الثقافة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لإحياء المسرح المدرسي والجامعي يعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء الإنسان المصري، باعتبار الثقافة والفنون أحد أهم أدوات تشكيل الوعي وترسيخ الهوية الوطنية، إلى جانب دورها في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات الإبداعية لدى النشء والشباب.

المسرح شريك في بناء الوعي

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المسرح لم يكن يومًا مجرد وسيلة للترفيه، بل يمثل مدرسة متكاملة لبناء الشخصية، وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي والإبداعي، مشيرًا إلى أن إعادة الاهتمام بالمسرح داخل المدارس والجامعات يساهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة الأفكار الهدامة، من خلال تقديم محتوى ثقافي وفني راقٍ يعبر عن قضايا المجتمع.

وأضاف أن الجامعات المصرية تمتلك تاريخًا عريقًا في المسرح الجامعي، الذي كان ولا يزال بوابة لانطلاق العديد من رموز الفن والثقافة في مصر، الأمر الذي يستوجب توفير الدعم اللازم لهذا القطاع، سواء من خلال تطوير البنية التحتية للمسارح أو تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الفنية المختلفة.

اكتشاف المواهب وصناعة المستقبل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم يمثل خطوة مهمة نحو اكتشاف المواهب في مراحل عمرية مبكرة، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الحس الفني والقدرة على التعبير عن الذات بصورة إيجابية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من رعاية العقول المبدعة وتهيئة البيئة المناسبة لتنمية قدراتها.

وأكد أن توفير المساحات الإبداعية داخل المؤسسات التعليمية يمنح الطلاب الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومواهبهم في إطار منظم، بما ينعكس إيجابًا على شخصياتهم ومستواهم العلمي والاجتماعي، ويعزز من قدرتهم على العمل الجماعي وتحمل المسؤولية.

رؤية الجمهورية الجديدة

وشدد ممدوح على أن ما تشهده الدولة من اهتمام متزايد بالثقافة والفنون يأتي اتساقًا مع رؤية الجمهورية الجديدة التي تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، مؤكدًا أن التكامل بين المؤسسات المعنية بالتعليم والثقافة يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل قادر على قيادة المستقبل، يمتلك المعرفة والوعي والقدرة على الإبداع والابتكار.

وقال إن ما تقوم به الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، خلال الفترة الأخيرة يستحق التقدير، في ظل حرصها على استعادة الدور التنويري للمؤسسات الثقافية، وإطلاق مبادرات تعيد للفن والثقافة مكانتهما في تشكيل وعي المجتمع.

وأوضح أن مواجهة قوى الظلام لا تتحقق فقط بالإجراءات الأمنية، وإنما أيضًا عبر بناء الوعي وتحصين العقول، وهو ما تعمل عليه وزارة الثقافة من خلال المسرح والكتاب والفنون والأنشطة الثقافية، بما يعزز الهوية المصرية ويحافظ على الشخصية الوطنية في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكد أن استمرار هذا التنسيق المؤسسي من شأنه إعادة الزخم إلى المسرح المدرسي والجامعي، وتحويله إلى منصة حقيقية لصناعة المبدعين، وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ قيم الهوية والانتماء لدى الأجيال الجديدة، بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.

النائب أحمد خالد ممدوح حزب المؤتمر مجلس الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بي إن سبورت حسمت الأمر.. هل تذاع مباراة مصر وأستراليا على القناة المفتوحة؟

سعر الجنيه الذهب

زاد 2200 جنيه| قفزة غير متوقعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

تفاصيل أشهر عيار ذهب اليوم في الصاغة

منتخب مصر

هل تذاع مباراة مصر وأستراليا مجانا؟.. القنوات الناقلة لمواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026

مباراة مصر وأستراليا

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وأستراليا بث مباشر في كأس العالم.. اضبط التردد الآن

العدادات الكودية

تطورات جديدة بشأن أزمة العدادات الكودية.. مفاجأة للمواطنين

مباراة مصر وأستراليا

نزل الترددات الآن.. القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم

ترشيحاتنا

المركز الإعلامي لوزارة الزراعة

الزراعة تستعرض جهودها في دعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي خلال أسبوع

الدكتور محمد بركة

أستاذ بطب عين شمس: صندوق تطوير التعليم لتقييم اضطراب فرط الحركة نقلة في الاكتشاف المبكر

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

معلومات الوزراء ينشر فيديو يوثق مسيرة الدولة من بيان 3 يوليو حتى الجمهورية الجديدة

بالصور

7 حيل فعالة لتثبيت العطر في الصيف.. خطوات بسيطة تمنحك رائحة تدوم طوال اليوم

خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف
خطوات بسيطة لتثبيت العطر في فصل الصيف

طب الزقازيق تستقبل وفدا من 7 دول لتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

تعاون استراتيجي بين مستشفيات جامعة الزقازيق وجامعة الابتكار لتأهيل كوادر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

مي سليم تثير ضجة بإطلالة صيفية جريئة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد