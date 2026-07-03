برلماني: بيان 3 يوليو وضع أسس الدولة الحديثة وأعاد مصر إلى مسار الاستقرار

أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، وأمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن بيان الثالث من يوليو 2013 شكّل نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، بعدما وضع أسس استعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على تماسكها في مرحلة كانت تتسم بتحديات داخلية وإقليمية بالغة التعقيد، مشددًا على أن هذا اليوم سيظل علامة فارقة في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتنمية.

وقال البري، في بيان له اليوم، إن أهمية بيان الثالث من يوليو لا ترتبط فقط بما تضمنه من إجراءات سياسية ودستورية، وإنما بما أسسه من مسار وطني شامل أعاد للدولة المصرية قدرتها على إدارة شؤونها بكفاءة، واستكمال بناء مؤسساتها الدستورية، وترسيخ سيادة القانون، بما انعكس على استقرار الدولة واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن السنوات التي أعقبت البيان شهدت تحولًا نوعيًا في مختلف القطاعات، حيث انطلقت الدولة في تنفيذ خطة تنموية طموحة شملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، والتوسع في شبكات الطرق والمحاور، إلى جانب تنفيذ مشروعات قومية عززت من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات، فضلاً عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بخدمات التعليم والصحة.

نجاح الدولة في استعادة الأمن العامل الأساسي لتحقيق هذه الإنجازات

وأشار البري إلى أن نجاح الدولة في استعادة الأمن والاستقرار كان العامل الأساسي الذي مهد الطريق لتحقيق هذه الإنجازات، مؤكدًا أن القوات المسلحة والشرطة خاضتا معركة وطنية للحفاظ على الدولة ومواجهة الإرهاب، بما وفر بيئة آمنة لانطلاق مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف أن السياسة الخارجية المصرية شهدت خلال هذه المرحلة تطورًا ملحوظًا، حيث استعادت مصر مكانتها الإقليمية والدولية بفضل قوة مؤسساتها الوطنية واستقلال قرارها السياسي، وهو ما عزز قدرتها على التعامل مع القضايا الإقليمية والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، والحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي.

وأكد أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن أن امتلاك الدولة لقدرات عسكرية متطورة، من خلال تنويع مصادر التسليح وتحديث القوات المسلحة، عزز من قدرة مصر على حماية أمنها القومي، ورسخ مكانتها كركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القوة انعكست بوضوح في المواقف المصرية الثابتة تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها رفض تهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه المشروعة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يحقق التنمية المستدامة ويحسن مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أن استكمال مسيرة البناء يتطلب أيضًا الحفاظ على وحدة الصف الوطني وتعزيز الوعي لدى الشباب بأهمية حماية الدولة والحفاظ على مقدراتها.

واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو تمثل مناسبة وطنية لتجديد الالتفاف حول مؤسسات الدولة، واستلهام روح المسؤولية والعمل، ومواصلة مسيرة الجمهورية الجديدة، بما يحقق تطلعات المصريين في مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا.