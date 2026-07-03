عمرو رشاد: بيان 3 يوليو خارطة طريق أنقذت الدولة ومهدت لانطلاق مصر

تقدم النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل، ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة ذكرى بيان 3 يوليو، مؤكدًا أنها ستظل واحدة من أهم المحطات التاريخية التي أعادت رسم مستقبل الدولة المصرية وأطلقت مسيرة الجمهورية الجديدة.

وقال رشاد إن بيان 3 يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل مثل خارطة طريق وطنية متكاملة أنقذت الدولة المصرية، وأعادت مؤسساتها إلى مسارها الصحيح، واستجابت لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا دفاعًا عن وطنهم وهويتهم، ليؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار، وترسيخ دولة القانون، والانطلاق نحو التنمية الشاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ يؤكد نجاح الرؤية الوطنية للدولة، وهو ما انعكس في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في شبكات الطرق ووسائل النقل، وإنشاء مدن الجيل الرابع، إلى جانب دعم الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

الجمهورية الجديدة أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري

وأشار إلى أن الجمهورية الجديدة لم تقتصر على تنفيذ المشروعات العملاقة، بل أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان المصري، من خلال تطوير منظومتي التعليم والصحة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت في تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكد رشاد أن الحفاظ على ما تحقق من إنجازات يتطلب استمرار التكاتف الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية، وتعزيز الوعي الوطني لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة البناء والإصلاح.

واختتم النائب عمرو رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن ذكرى بيان 3 يوليو ستظل رمزًا لانتصار الإرادة الوطنية، ونقطة الانطلاق الحقيقية نحو الجمهورية الجديدة، التي تمضي بخطى ثابتة لتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار والازدهار.