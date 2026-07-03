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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال رائف: بيان 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية ورسخ للجمهورية الجديدة

بيان 3 يوليو
بيان 3 يوليو
رحمة سمير

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن بيان 3 يوليو كان بيانًا لإنفاذ إرادة الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنه جسّد الانحياز الكامل للقوات المسلحة لإرادة المواطنين، وأكد طبيعة العلاقة بين الجيش والشعب باعتبار القوات المسلحة جزءًا أصيلًا من نسيج الأمة المصرية.

وأوضح “رائف” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن البيان لم يكن مجرد إعلان سياسي، بل كان نقطة تحول حاسمة أنقذت الوطن من الفوضى، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية الرافضة للإرهاب والتطرف، ومهدت الطريق لانطلاق الجمهورية الجديدة القائمة على البناء السياسي والتنموي وتحقيق تطلعات المصريين.

وأشار إلى أنه كان متواجدًا في ميدان التحرير لحظة إذاعة البيان، مؤكدًا أن الجماهير لم تكن متفاجئة بمضمونه، بل كانت على ثقة في موقف الجيش وانحيازه لإرادة الشعب، وكانت تنتظر لحظة إعلان الانتصار وبداية مرحلة جديدة. وأضاف أن أجواء الميدان اتسمت بمشاعر الفرح والفخر والدموع والأمل، وسط شعور عام بأن القوات المسلحة حمت إرادة المصريين ومنعت البلاد من الانزلاق إلى الفوضى.

وأضاف أن بيان 3 يوليو وضع خارطة طريق واضحة جرى تنفيذها سريعًا، بدءًا من الإجراءات الدستورية والاستحقاقات الانتخابية، وصولًا إلى اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية عام 2014، معتبرًا أن ذلك كان من أبرز مكتسبات ثورة 30 يونيو.

وأكد رائف أن الدولة بعد البيان عملت على جميع الملفات بالتوازي، بدءًا من مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات الدولة، وتعزيز المسار السياسي، وتحقيق التنمية والإعمار، وصولًا إلى إعادة صياغة السياسة الخارجية المصرية وبناء علاقات دولية تحقق مصالح الدولة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن نموذج العمل الذي تأسس بعد 3 يوليو اعتمد على التحرك المتزامن في جميع الملفات باعتبارها أولويات متساوية، وهو ما أسهم في تحقيق الاستقرار والأمن، ووضع مصر في موقع أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

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