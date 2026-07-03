اتحاد المصريين بالخارج: ثورة 30 يونيو أعادت هيبة الدولة ومكانتها إقليميا ودوليا

أكد الدكتور علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها أسهمت في استعادة الاستقرار، وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، إلى جانب تحقيق مكتسبات مهمة للمصريين داخل البلاد وخارجها.

30 يونيو عززت حقوق المصريين بالخارج

وأوضح سليم، خلال مداخلة هاتفية، أن المصريين بالخارج أصبحوا يتمتعون بحقوق لم تكن متاحة قبل الثورة، وفي مقدمتها المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بأصواتهم من الخارج، فضلًا عن تمثيلهم داخل مجلس النواب.

وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا بالمصريين في الخارج من خلال مبادرات وخدمات متعددة، تشمل تسهيل المعاملات الرسمية، واستخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات السفر، وطرح مبادرات خاصة بالسيارات والإسكان والخدمات البنكية.

احتفالات الجاليات تعكس الارتباط بالوطن

وأشار الأمين العام لاتحاد المصريين بالخارج إلى أن الجاليات المصرية في مختلف دول العالم تحرص على إحياء ذكرى 30 يونيو، مؤكدًا أن الاحتفالات في دول الخليج تأخذ طابعًا رسميًا عبر السفارات والقنصليات، بينما يعبر المصريون عن فخرهم بما تحقق من إنجازات منذ الثورة.