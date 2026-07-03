برلماني: الرئيس السيسي انحاز لإرادة المصريين في 3 يوليو وحمى الوطن من الفوضى

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن ذكرى بيان الثالث من يوليو ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، إذ جسدت الإرادة الوطنية الخالصة، وانحياز القوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، آنذاك وزيرًا للدفاع، لإرادة ملايين المصريين الذين خرجوا مطالبين باستعادة الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية.

بيان الثالث من يوليو

وقال "الجمل" ، في بيان له اليوم ، إن بيان الثالث من يوليو لم يكن مجرد إعلان سياسي، وإنما كان خارطة طريق متكاملة أنقذت البلاد من مصير مجهول، ورسخت دعائم الدولة الوطنية، من خلال وضع أسس واضحة للمرحلة الانتقالية، تضمنت تعطيل العمل بالدستور، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتعديل الدستور، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بما أعاد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وديمقراطية.

وأوضح الجمل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمّل في تلك اللحظة التاريخية مسؤولية وطنية جسيمة، واتخذ قرارات شجاعة حافظت على وحدة الدولة المصرية، وحمتها من مخططات الفوضى والانقسام، مؤكدًا أن ما تحقق منذ ذلك التاريخ من إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات يعكس نجاح الرؤية الوطنية التي انطلقت مع إعلان خارطة الطريق.

وحدة الشعب ومؤسسات الدولة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المصريين أثبتوا في الثالث من يوليو أن وحدة الشعب ومؤسسات الدولة هي الضمانة الحقيقية لعبور الأزمات، وأن التكاتف بين الشعب والقوات المسلحة كان سببًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الوطن واستعادة الأمن والانطلاق نحو التنمية والبناء.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن ذكرى الثالث من يوليو تمثل مناسبة وطنية لاستلهام معاني التضحية والانتماء، وتجديد العهد على مواصلة دعم القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار وإنجازات في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.