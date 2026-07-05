إطلاق هاتف "BigMe HiBreak Dual 2" رسمياً كأول جهاز ملون بشاشتين مزدوجتين

أعلنت شركة "بيج مي" (BigMe) الرائدة عن تدشين مرحلة هندسية غير مسبوقة ستحدث تحولاً جذرياً في سوق الهواتف الذكية المخصصة للقراءة والإنتاجية؛ وأكدت التقارير التقنية الصادرة اليوم لعام 2026، إطلاق هاتف "BigMe HiBreak Dual 2" برسمياً كأول جهاز في العالم يدمج بين تكنولوجيا الحبر الإلكتروني الملون والشاشات المزدوجة، مستهدفة صيانة راحة العين البشرية صامتاً ومن قلب الهيكل الفيزيائي المبتكر للمحمول.

تفكيك المعمارية الهندسية لجهاز "HiBreak Dual 2"

تستهدف المعمارية البرمجية المحدثة لهذا الهاتف سحق الإجهاد البصري الناتج عن الشاشات التقليدية الكثيفة الإضاءة.

وتمنح البيانات الفيزيائية لعام 2026 لوحتي العرض المزدوجتين صلاحية كاملة لعرض الكتب والملفات الرقمية الملونة بنسبة استقرار وتوافق واجهي بلغت 100%، مما يتيح تسييل تصفح الإنترنت والمستندات بمرونة تامة تحاكي الأوراق الحقيقية، وينقذ المستهلك من وميض الشاشات الضار.

بروتوكولات حوسبة النواة

تمنح الشركة أنظمة تشغيل الهاتف شفرات معالجة ذكية تتولى أتمتة التحكم في معدلات إنعاش الصورة (Refresh Rate) في أجزاء من الثانية بناءً على طبيعة المحتوى.

وحرص مبرمجو السوفت وير على تهيئة بروتوكولات حوسبة معاصرة تحمي المعالج المركزي واللوحة الأم للجهاز من السخونة المفرطة اللحظية أثناء التنقل بين الشاشتين، مما يضمن تدفقاً آمناً للطاقة ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية المدمجة.

انفراجة إنتاجية عملية يتابعها قطاع التجزئة

تفتح الطفرة العتادية لشركة بيج مي آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز الصيانة في مصر لعام 2026.

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن دمج بوابات الحبر الإلكتروني الملون في هاتف مزدوج يمثل حلاً عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين، والكُتّاب، وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يربطون ممارساتهم المهنية الطويلة باستقرار عتاد مريح وصحي، لإدارة مشاريعهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد واجهي.