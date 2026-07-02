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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بدون ألعاب أو إنترنت.. لينوفو تطلق هاتفا ذكيا للأطفال بمزايا مخصصة

AI Student Phone
AI Student Phone
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن إطلاق هاتف جديد يحمل اسم AI Student Phone في السوق الصينية، وهو جهاز موجه خصيصا للطلاب وأولياء الأمور.

 ويعتمد بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والتعليم، مع إزالة كاملة للتطبيقات الترفيهية مثل الألعاب والمتصفحات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يأتي هاتف لينوفو AI Student Phone بسعر منخفض يبلغ حوالي 299 يوانا (نحو 44 دولارا)، في خطوة تستهدف توفير جهاز آمن ومحدد الوظائف للأطفال، يركز على الدراسة والتواصل الأساسي فقط.

تصميم بسيط يشبه الهواتف التقليدية

من حيث العتاد، لا يقدم الجهاز مواصفات هاتف ذكي تقليدي، إذ يأتي بشاشة لمس صغيرة بحجم 1.83 بوصة محمية بزجاج مقاوم للصدمات من نوع Panda Glass، مع دعم إدخال الكتابة اليدوية.

ويعمل الجهاز ببطارية سعة 1850 مللي أمبير ويدعم شبكات 4G، دون الحاجة إلى شرائح اتصال خاصة، ما يسمح بإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو بدقة عالية بسهولة.

هاتف لينوفو AI Student Phone

ويعتمد الهاتف على نظام برمجي محدود للغاية، حيث يتم حذف جميع التطبيقات المفتوحة، واستبدالها بمساعد ذكي يتم تشغيله عبر زر مخصص للذكاء الاصطناعي، يتيح للأطفال طرح الأسئلة العامة أو طلب المساعدة في الواجبات المدرسية.

كما يأتي الجهاز مزودا بمكتبة تعليمية تضم مواد مثل القواعد الرياضية والمفردات الإنجليزية، بهدف توفير مرجع دراسي دون إتاحة الوصول إلى الإنترنت المفتوح.

هاتف لينوفو AI Student Phone

من جهة أخرى، يركز الهاتف بشكل كبير على رقابة الأهل، حيث يتيح تتبع الموقع الجغرافي في الوقت الحقيقي عبر نظام GPS، مع دعم ميزة تحديد الموقع الجغرافي Geofencing التي ترسل تنبيهات عند خروج الطفل من مناطق محددة مثل المدرسة أو الحي السكني.

كما يمكن للآباء التحكم الكامل في الجهاز عبر تطبيق مخصص، بما في ذلك:

- حظر المتصلين غير المعروفين
- تحديد أوقات تشغيل وإيقاف الهاتف
- تفعيل “وضع الفصل الدراسي” الذي يحد الاستخدام فقط للوقت والمكالمات الطارئة
- مدفوعات محدودة ومراقبة الإنفاق

ويدعم الهاتف أيضا نظام دفع عبر رموز QR، ما يسمح للأطفال بإجراء عمليات شراء بسيطة، مع إمكانية تحديد سقف للإنفاق ومراقبة العمليات المالية من قبل الأهل لضمان الاستخدام الآمن.

ويأتي الجهاز مزودا بحزام تعليق قابل للفصل لسهولة الحمل، ويتوفر بعدة ألوان تشمل البرتقالي مع الأبيض، والوردي، والأزرق، بما يناسب الفئة العمرية المستهدفة.

هاتف جديد لينوفو AI Student Phone هواتف الأطفال

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