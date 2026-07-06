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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بسعر مفاجأة فيفو تكشف عن هاتفها vivo Y500

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y500
مواصفات وميزات هاتف Vivo Y500
لمياء الياسين

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y500. وبينما سبق للشركة أن طرحت طرازات من سلسلة Y500، مثل Y500 وY500i وY500s وY500 Pro، ومن أبرز مميزاته بطاريته الضخمة بسعة 8100 مللي أمبير، وهي الأكبر على الإطلاق في هواتف فيفو الذكية التي تُطرح خارج الصين. 

 يتميز الهاتف بشاشة AMOLED، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، ونظام تشغيل OriginOS 6. إليكم كل ما تحتاجون معرفته عن هذا الجهاز.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y500
 

يتميز هاتف Vivo Y500 بشاشة AMOLED مقاس 6.83 بوصة بدقة 2800 × 1260 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة بدقة 1.5K بكثافة بكسل تبلغ 449 بكسل لكل بوصة. تصل الشاشة إلى سطوع ذروة محلي يصل إلى 5000 شمعةوتتضمن أيضًا ميزة حماية العين للألعاب لراحة مشاهدة محسّنة.
يأتي هاتف Vivo Y500 مزودًا بمعالج Unisoc T7300 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية إما 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت. ونظرًا لاستخدامه شريحة Unisoc T7300، فإن الجهاز لا يدعم تقنية الجيل الخامس (5G) ويقتصر على شبكات الجيل الرابع (4G).

هاتف Vivo Y500


أما عن قدرة الشحن فهو يأتي ببطارية سعة 8100 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط. كما يتميز بنظام تبريد متطور بتقنية غرفة البخار بمساحة 3000 مم² لتحسين إدارة الحرارة أثناء الاستخدام المطول. ويعمل بنظام التشغيل OriginOS 6 المبني على Android 16، ويحتوي على ماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة.
يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني IMX852، بالإضافة إلى مستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي. وتشمل الميزات البارزة الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة، وتقنية بلوتوث 5.4، وشبكة واي فاي ثنائية النطاق، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB 2.0، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، ودعم شريحتي اتصال نانو-SIM، ومقاومة للماء والغبار بمعياري IP68 وIP69، ومقاومة للصدمات وفقًا لمعيار MIL-STD-810H

سعر وتوافر هاتف Vivo Y500

 

يتوفر هاتف Vivo Y500 بلونين: الأبيض والأزرق الداكن، ويبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت 99,999 حوالي 360 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر نسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت حوالي 400 دولار أمريكي). من المتوقع طرح الهاتف في أسواق أخرى خلال الأيام القادمة.

هاتف Vivo Y500 شاشة AMOLED سلسلة Y500 تقنية الجيل الخامس بصمة الإصبع نظام تشغيل OriginOS 6

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