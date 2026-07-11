لم أستطع مقاومة جمالها.. خلف الحبتور يستمتع بالسباحة في الإسكندرية ويشيد بتاريخها

نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ظهر خلالها أثناء الاستمتاع بالسباحة في بحر الإسكندرية، معبرًا عن إعجابه الكبير بجمال المدينة وتاريخها العريق.

وقال الحبتور في منشوره: "ورغم أنني لا أسبح في البحر كثيرًا، إلا أنني لم أستطع مقاومة جمال بحر الإسكندرية هذه المرة"، مؤكدًا أن المدينة تمتلك كل مقومات النجاح السياحي بما تضمه من تاريخ وعراقة وروح مميزة.

وأضاف أن الإسكندرية تستحق اهتمامًا أكبر على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنها واحدة من أجمل مدن البحر الأبيض المتوسط، وتستحق أن يراها العالم بالصورة التي يراها بها كل من يزورها.

ويأتي منشور الحبتور بعد ساعات من مبادرته لتكريم بعثة منتخب مصر عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، حيث أعلن تقديم سيارة ميتسوبيشي لكل فرد من أفراد البعثة، من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي.

وأكد الحبتور أن ما حققه منتخب مصر يمثل فخرًا لكل العرب، مشددًا على أن الهدية تأتي تقديرًا لما قدمه اللاعبون من أداء مشرف أسعد الملايين، وأثبت أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.