قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الثانوية العامة 2026 .. الطلاب يؤدون اليوم الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي
متشددون يهود يقتحمون قاعدة ليد وسجن تسيديك العسكري في اسرائيل
أمير هشام: الأهلي في مفاوضات مع دينامو زغرب للتعاقد مع منصف بقرار
العميد مستمر مع الفراعنة.. تفاصيل تجديد عقد حسام حسن حتى 2030
احذروا غياب الثقة.. عمرو الورداني يكشف عن مفتاح الخروج من الأزمات
بعد تكرار اللدغات.. الزراعة تحسم الجدل بشأن انتشار الثعابين في مصر
بحضور مدبولي.. تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية لمحطة الضبعة
آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بتحسينات كبيرة في البطارية والكاميرا
إعلام إيراني: مقتل شخص جراء هجوم أمريكي على مطار إيرانشهر جنوب شرق إيران
الجيش الأمريكي يستعرض خسائر إيران عقب ضربات استهدفت عشرات المواقع
"مصر بتتكلم حرفي".. 450 عارضا يتحدون المنتجات المستوردة في الساحل الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | سامسونج تحدد موعد Galaxy Unpacked 2026 القادم.. لماذا رفضت دول تغييرات واتساب الجديدة؟

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أخيرا.. iOS 27 يعالج مشكلة اختفاء اختصارات آبل الغامضة

 

تواصل شركة آبل، تحسين تجربة مستخدمي هواتف آيفون في إصدار iOS 27، إذ أضافت ميزة جديدة تهدف إلى معالجة إحدى أكثر المشكلات إزعاجا في تطبيق Shortcuts.

سامسونج تحدد موعد Galaxy Unpacked 2026 القادم

أعلنت شركة سامسونج، رسميا موعد فعالية Galaxy Unpacked 2026، التي ستكشف خلالها عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي إلى جانب مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء.

ميتا تطلق مولد الصور بالذكاء الاصطناعي Muse.. وميزة جديدة تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق Muse Image، أحدث نماذجها لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والذي طوره فريق Meta Superintelligence Labs، الوحدة المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي بالشركة.


كلود يصبح أكثر ذكاء.. أنثروبيك تطلق Cowork على الهواتف والويب

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن توسيع نطاق ميزة Claude Cowork لتشمل الويب والأجهزة المحمولة، بعد أن كانت متاحة سابقا عبر تطبيق سطح المكتب فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المساعد الذكي “كلود” عبر مختلف المنصات.

لماذا تبدو بعض أيقونات آيفون ضبابية؟.. إليك السبب والحل

رصد عدد من مستخدمي هواتف آيفون ظهور بعض أيقونات التطبيقات بشكل ضبابي أو منخفض الدقة بعد تثبيت تحديث iOS 26، وهي مشكلة يعتقد أنها ترتبط بتصميم الزجاج السائل Liquid Glass الجديد الذي قدمته آبل مع الإصدار الأخير من نظام التشغيل.

سامسونج تطلق تحديث ضخم يسد 57 ثغرة أمنية بهواتفها

كشفت شركة سامسونج، تفاصيل تحديث الأمان الخاص بنظام أندرويد لشهر يوليو 2026، والذي من المتوقع أن يبدأ بالوصول إلى هواتف وأجهزة الشركة اللوحية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.


احفظوا التاريخ.. جوجل تكشف موعد إطلاق هواتف Pixel 11

بدأت شركة جوجل، إرسال الدعوات الرسمية لحضور حدث الكشف عن سلسلة هواتف Pixel 11 وساعات Pixel Watch 5، حيث حددت الشركة يوم 12 أغسطس موعدا للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

تحديث يثير القلق والجدل.. لماذا رفضت دول تغييرات واتساب الجديدة؟

أفادت تقارير جديدة، بأن الصومال انضم إلى عدد من الدول التي أبدت تحفظها على تحديث جديد أعلنت شركة ميتا عن إضافته إلى تطبيق واتساب، ويتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء مستخدمين بدلا من مشاركة أرقام الهواتف.

آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بتحسينات كبيرة في البطارية والكاميرا والأداء

رغم أن هاتف آيفون أير فائق النحافة من آبل حظي باهتمام واسع بفضل تصميمه النحيف للغاية، فإن المستخدمين الأوائل وجهوا انتقادات لضعف عمر البطارية ومحدودية قدرات الكاميرا، إلا أن تسريبات حديثة من سلسلة التوريد تشير إلى أن الشركة تخطط لإجراء تحديثات كبيرة على الجيل الثاني لمعالجة أبرز الانتقادات.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

مباراة مصر والأرجنتين

مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.

حقيقة تضامن منتخب المغرب مع حسام حسن بعد إشارة لا للعنصرية.. تفاصيل

المنتخب المصري

خاص.. طائرة المنتخب تعود على مدينة العلمين .. واستقبال رسمي في المطار

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

ترشيحاتنا

الجوكر

الجمعة.. طرح الجزء الثاني من فيلم "الجوكر"

أشرف وحيد سيف و شقيقته الراحلة

موعد ومكان جنازة وعزاء إيمان وحيد سيف

فضل شاكر

صورة متداولة توثق أول ظهور لـ فضل شاكر برفقة نجله بعد قرار إخلاء سبيله

بالصور

لوك جذاب.. ليلة علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

ذكرى ميلاد محيي الدين عبد المحسن .. صاحب ملامح البراءة وأشهر أدوار الشر

محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن
محيي الدين عبد المحسن

لوك صيفي.. بوسي تثير الجدل بصورها

بوسي
بوسي
بوسي

لوك كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد