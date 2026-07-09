أخبار التكنولوجيا | سامسونج تحدد موعد Galaxy Unpacked 2026 القادم.. لماذا رفضت دول تغييرات واتساب الجديدة؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تواصل شركة آبل، تحسين تجربة مستخدمي هواتف آيفون في إصدار iOS 27، إذ أضافت ميزة جديدة تهدف إلى معالجة إحدى أكثر المشكلات إزعاجا في تطبيق Shortcuts.

أعلنت شركة سامسونج، رسميا موعد فعالية Galaxy Unpacked 2026، التي ستكشف خلالها عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي إلى جانب مجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء.

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق Muse Image، أحدث نماذجها لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي، والذي طوره فريق Meta Superintelligence Labs، الوحدة المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي بالشركة.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن توسيع نطاق ميزة Claude Cowork لتشمل الويب والأجهزة المحمولة، بعد أن كانت متاحة سابقا عبر تطبيق سطح المكتب فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز تجربة المساعد الذكي “كلود” عبر مختلف المنصات.

رصد عدد من مستخدمي هواتف آيفون ظهور بعض أيقونات التطبيقات بشكل ضبابي أو منخفض الدقة بعد تثبيت تحديث iOS 26، وهي مشكلة يعتقد أنها ترتبط بتصميم الزجاج السائل Liquid Glass الجديد الذي قدمته آبل مع الإصدار الأخير من نظام التشغيل.

كشفت شركة سامسونج، تفاصيل تحديث الأمان الخاص بنظام أندرويد لشهر يوليو 2026، والذي من المتوقع أن يبدأ بالوصول إلى هواتف وأجهزة الشركة اللوحية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

بدأت شركة جوجل، إرسال الدعوات الرسمية لحضور حدث الكشف عن سلسلة هواتف Pixel 11 وساعات Pixel Watch 5، حيث حددت الشركة يوم 12 أغسطس موعدا للإعلان عن أجهزتها الجديدة.

أفادت تقارير جديدة، بأن الصومال انضم إلى عدد من الدول التي أبدت تحفظها على تحديث جديد أعلنت شركة ميتا عن إضافته إلى تطبيق واتساب، ويتيح للمستخدمين التواصل عبر أسماء مستخدمين بدلا من مشاركة أرقام الهواتف.

رغم أن هاتف آيفون أير فائق النحافة من آبل حظي باهتمام واسع بفضل تصميمه النحيف للغاية، فإن المستخدمين الأوائل وجهوا انتقادات لضعف عمر البطارية ومحدودية قدرات الكاميرا، إلا أن تسريبات حديثة من سلسلة التوريد تشير إلى أن الشركة تخطط لإجراء تحديثات كبيرة على الجيل الثاني لمعالجة أبرز الانتقادات.