لماذا تبدو بعض أيقونات آيفون ضبابية؟.. إليك السبب والحل

رصد عدد من مستخدمي هواتف آيفون ظهور بعض أيقونات التطبيقات بشكل ضبابي أو منخفض الدقة بعد تثبيت تحديث iOS 26، وهي مشكلة يعتقد أنها ترتبط بتصميم الزجاج السائل Liquid Glass الجديد الذي قدمته آبل مع الإصدار الأخير من نظام التشغيل.

ورغم أن تحديث iOS 26.5 جلب مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف آيفون، مثل دعم رسائل RCS مع التشفير الكامل بين الطرفين، وتحسينات في تطبيق خرائط آبل، إضافة إلى الاقتران التلقائي لملحقات Magic، فإن بعض المستخدمين أشاروا إلى أن مظهر أيقونات التطبيقات أصبح غير متناسق بعد التحديث.

ما سبب ظهور الأيقونات ضبابية؟

يعتمد تصميم الزجاج السائل على منح عناصر واجهة النظام، بما فيها أيقونات التطبيقات، مظهرا زجاجيا شبه شفاف، ويتيح النظام للمستخدمين الاختيار بين نمطين:

- تصميم Clear: يمنح الأيقونات مظهرا أكثر شفافية.

- تصميم Tinted: يوفر درجة أعلى من التعتيم والتباين.

وبعد تثبيت التحديث، تتكيف أيقونات التطبيقات تلقائيا مع التصميم الجديد، إلا أن بعض التطبيقات، خصوصا التابعة لجهات خارجية، لم تحدث أيقوناتها بعد لتتوافق مع تصميم الزجاج السائل، ما يؤدي إلى ظهورها بجودة أقل أو بشكل مختلف عن بقية التطبيقات.

آيفون

كيف يمكن تحسين مظهر الأيقونات؟

إذا كان المظهر الزجاجي أو الضبابي يسبب إزعاجا، فهناك عدد من الإعدادات التي يمكن أن تساعد في تحسين وضوح الأيقونات:

1. استخدام نمط Tinted بدلا من Clear:

- افتح الإعدادات.

- انتقل إلى الشاشة والسطوع Display & Brightness.

- اختر الزجاج السائل Liquid Glass.

- حدد خيار Tinted.

2. تقليل الشفافية:

- انتقل إلى الإعدادات > تسهيلات الاستخدام Accessibility.

- اختر العرض وحجم النص Display & Text Size.

- فعل خيار Reduce Transparency.

يساعد هذا الخيار على زيادة التباين بين الأيقونات والخلفية، ما يجعلها أكثر وضوحا.

3. زيادة التباين:



يمكن أيضا تفعيل خيار زيادة التباين Increase Contrast من الصفحة نفسها للحصول على حواف أكثر حدة ووضوحا للأيقونات.

4. تقليل الحركة:



ولتقليل تأثير حركة الأيقونات عند إمالة الهاتف:

- انتقل إلى الإعدادات > Accessibility > Motion.

- فعل خيار Reduce Motion.

ويؤدي هذا إلى تقليل تأثيرات الحركة والانتقالات داخل النظام، بما في ذلك الحركة الطفيفة التي تظهر على الأيقونات مع تصميم الزجاج السائل.

لا يمكن تعطيل الزجاج السائل بالكامل

وبحسب الاختبارات، لا توفر آبل حتى الآن خيارا لإيقاف تصميم الزجاج السائل بالكامل على الأجهزة المتوافقة مع iOS 26، لكن الجمع بين إعدادات تقليل الشفافية وزيادة التباين وتقليل الحركة يمنح المستخدمين مظهرا أكثر وضوحا ويخفف من الإحساس بضبابية الأيقونات، إلى حين تحديث مطوري التطبيقات أيقوناتهم لتتوافق مع التصميم الجديد.