قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد علي رزق يشيد بأداء منتخب مصر: اللاعبون أثبتوا مكانتهم رغم النهاية المؤلمة
عاقل وعامل وعابد.. روشتة البابا تواضروس للشباب لتحقيق "قانون النجاح" وموازنة الحياة
مطالب إعادة مباراة مصر والأرجنتين تتصدر منصات التواصل ولوائح الفيفا تحسم الجدل
رئيس شعبة المخابز: الهدر في الرغيف يبدأ قبل وصوله للمواطن.. وترك البطاقات بالمخابز مخالفة
أبوزهرة: تجديد عقد حسام حسن حتى مونديال 2030
القيادة المركزية الأمريكية: نحمل إيران مسؤولية الاعتداءات الأخيرة على الملاحة في مضيق هرمز
الحرس الثوري يتوعد بالرد بعد على الضربات الأمريكية
مستوى يليق بمصر.. توفيق السيد: يجب محاسبة مسؤولي الـ «فيفا»
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران
فانس: سنرد بقوة هائلة إذا واصلت إيران هجماتها
وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
مصطفى زيكو: كنا بنحارب في كل ماتش عشان نفرحكم.. وشكرًا لكل مصري آمن بينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لماذا تبدو بعض أيقونات آيفون ضبابية؟.. إليك السبب والحل

لماذا تبدو بعض أيقونات آيفون ضبابية؟
لماذا تبدو بعض أيقونات آيفون ضبابية؟
شيماء عبد المنعم

رصد عدد من مستخدمي هواتف آيفون ظهور بعض أيقونات التطبيقات بشكل ضبابي أو منخفض الدقة بعد تثبيت تحديث iOS 26، وهي مشكلة يعتقد أنها ترتبط بتصميم الزجاج السائل Liquid Glass الجديد الذي قدمته آبل مع الإصدار الأخير من نظام التشغيل.

ورغم أن تحديث iOS 26.5 جلب مجموعة من المزايا الجديدة لهواتف آيفون، مثل دعم رسائل RCS مع التشفير الكامل بين الطرفين، وتحسينات في تطبيق خرائط آبل، إضافة إلى الاقتران التلقائي لملحقات Magic، فإن بعض المستخدمين أشاروا إلى أن مظهر أيقونات التطبيقات أصبح غير متناسق بعد التحديث.

ما سبب ظهور الأيقونات ضبابية؟

يعتمد تصميم الزجاج السائل على منح عناصر واجهة النظام، بما فيها أيقونات التطبيقات، مظهرا زجاجيا شبه شفاف، ويتيح النظام للمستخدمين الاختيار بين نمطين:

- تصميم Clear: يمنح الأيقونات مظهرا أكثر شفافية.
- تصميم Tinted: يوفر درجة أعلى من التعتيم والتباين.

وبعد تثبيت التحديث، تتكيف أيقونات التطبيقات تلقائيا مع التصميم الجديد، إلا أن بعض التطبيقات، خصوصا التابعة لجهات خارجية، لم تحدث أيقوناتها بعد لتتوافق مع تصميم الزجاج السائل، ما يؤدي إلى ظهورها بجودة أقل أو بشكل مختلف عن بقية التطبيقات.

آيفون

كيف يمكن تحسين مظهر الأيقونات؟

إذا كان المظهر الزجاجي أو الضبابي يسبب إزعاجا، فهناك عدد من الإعدادات التي يمكن أن تساعد في تحسين وضوح الأيقونات:

1. استخدام نمط Tinted بدلا من Clear:

- افتح الإعدادات.
- انتقل إلى الشاشة والسطوع Display & Brightness.
- اختر الزجاج السائل Liquid Glass.
- حدد خيار Tinted.

2. تقليل الشفافية:

- انتقل إلى الإعدادات > تسهيلات الاستخدام Accessibility.
- اختر العرض وحجم النص Display & Text Size.
- فعل خيار Reduce Transparency.

يساعد هذا الخيار على زيادة التباين بين الأيقونات والخلفية، ما يجعلها أكثر وضوحا.

3. زيادة التباين:


يمكن أيضا تفعيل خيار زيادة التباين Increase Contrast من الصفحة نفسها للحصول على حواف أكثر حدة ووضوحا للأيقونات.

4. تقليل الحركة:


ولتقليل تأثير حركة الأيقونات عند إمالة الهاتف:

- انتقل إلى الإعدادات > Accessibility > Motion.
- فعل خيار Reduce Motion.

ويؤدي هذا إلى تقليل تأثيرات الحركة والانتقالات داخل النظام، بما في ذلك الحركة الطفيفة التي تظهر على الأيقونات مع تصميم الزجاج السائل.

لا يمكن تعطيل الزجاج السائل بالكامل

وبحسب الاختبارات، لا توفر آبل حتى الآن خيارا لإيقاف تصميم الزجاج السائل بالكامل على الأجهزة المتوافقة مع iOS 26، لكن الجمع بين إعدادات تقليل الشفافية وزيادة التباين وتقليل الحركة يمنح المستخدمين مظهرا أكثر وضوحا ويخفف من الإحساس بضبابية الأيقونات، إلى حين تحديث مطوري التطبيقات أيقوناتهم لتتوافق مع التصميم الجديد.

آيفون أيقونات آيفون أيقونات التطبيقات تحديث iOS 265

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعادة مباراة مصر والارجنتين

حقيقة إعادة مباراة مصر والأرجنتين.. الفيفا تحسم الجدل باللوائح

نتيجة الدبومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 .. وإعلان أسماء الأوائل خلال ساعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..ترقبوها على صدى البلد

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع دولار الصاغة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟

أحمد حسن

570 ألف دولار.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

تفاصيل وفاة مشجعين في الإسكندرية والشرقية أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم

بسبب ميسي والحكم.. وفاة مواطنين أثناء متابعة مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس للشباب: الأغنياء يشترون الوقت والكسلان يشتري التسلية.. إليك 4 خطوات للنجاح

الخوارزميات تحدد رؤيتنا للعالم .. رسائل قوية في ندوة "حروب الشاشات" بمعرض مكتبة الإسكندرية

الخوارزميات تحدّد رؤيتنا للعالم .. رسائل قوية في ندوة «حروب الشاشات» بمعرض مكتبة الإسكندرية|صور

منتخب

إي آند مصر تهنئ المنتخب الوطني بالإنجاز التاريخي في كأس العالم

بالصور

بعد لقطة حسام حسن.. نجوم الفن يرفعون شعار لا للعنصرية دعمًا لمنتخب مصر

نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»
نجوم الفن يرفعون شعار «لا للعنصرية»

دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ختام فعاليات تدريب "نسر الأناضول" بين القوات الجوية المصرية والتركية.. شاهد

ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول
ختام فعاليات التدريب الجوى المشترك المصرى التركي نسر الأناضول

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة
قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

فيديو

مصطفى كامل

بطابع درامي .. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان أناني

قائد قوات الدفاع الجوي وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة تمكنا من حماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية الليلية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد المرحلة النهائية من الرماية الصاروخية للقوات الجوية.. شاهد

ظهور الثعابين

ظهور الثعابين يثير الرعب.. وهذه أبرز علامات تعرفك أنها دخلت بيتك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد