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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ينافس هواتف سامسونج..أوبو تطلق هاتف قابل للطي جديد بمواصفات احترافية

هاتف اوبو
هاتف اوبو
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة أوبو تعمل على هاتفها القابل للطي الجديد، Find N7. وقد زعمت تسريبات عديدة أنه سيأتي بتصميم قابل للطي عريض، على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 8 وايد القادم، وهاتف آيفون ألترا القابل للطي من آبل. 

 حجم بطارية هاتف أوبو فايند N7

تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo Find N7 من المتوقع أن يأتي بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6  القادم ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية تعمل بحوالي 6500 مللي أمبير/ساعة ومن المتوقع أن يقدم N7 بطارية أكبر من الهواتف القابلة للطي المنافسة من سامسونج وآبل.

تشير التقارير إلى أن هاتف Find N7 مُقرر إطلاقه في الربع الأول من عام 2027. وإذا صحّت هذه المعلومات، فمن المتوقع أن يكون أول هاتف قابل للطي في العالم مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس .

كشف تسريب سابق من المصدر نفسه أن هاتف Find N7 سيأتي بشاشة خارجية قياسها 5.5 بوصة وشاشة داخلية قياسها 7.6 بوصة. وتشير التقارير إلى أن شركتي سامسونج ديسبلاي (SDC) وBOE تشاركان في توريد الشاشات. ومن المتوقع أن توفر آلية المفصلة المتطورة تجربة استخدام سلسة وخالية من التجاعيد على الشاشة القابلة للطي.

 حجم بطارية هاتف أوبو فايند N7

ووفقًا للتسريبات، من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في الربع الأول من عام 2027، في حين تستعد شركات أخرى مثل Honor وXiaomi وVivo لإطلاق هواتف قابلة للطي بتصميم عريض خلال العام المقبل، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو هذا الشكل الجديد من الهواتف الذكية.


 

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