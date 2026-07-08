أخبار التكنولوجيا.. تطبيقات في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك وحلول ذكية وبسيطة لإطالة عمر البطارية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

احذفها فوراً.. تطبيقات في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك

تعد التطبيقات الأكثر ضرراً لبطارية الهاتف الذكي، هي تلك التطبيقات التي تعمل باستمرار في خلفية الهاتف، وذلك عند التوقف عن القيام باستخدامها بنشاط.

فووَفقاً لموقع “ digitaltrends ” فإنوقد حذر تقرير نشره الموقع من أن تلك التطبيقات التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، تعد من أكثر أنواع التطبيقات استنزافاً، حيث يمكن لتلك التطبيقات من الوصولُ إلى مكان تواجدك وإلى الميكروفون الخاص بك والكاميرا وبعض جهات الاتصال الخاصة بك وذلك في جميع الأوقات.

مشكلة نفاد الشحن المفاجئ.. حلول ذكية وبسيطة لإطالة عمر البطارية

إذا كنت تعاني من مشاكل في الحفاظ على شحن موبايلك طوال اليوم، فإليك بعض النصائح التي قد ساعدك على تحقيق أقصى استفادة من بطارية هاتفك:

تأكد من إغلاق التطبيقات في الخلفية التي لا تستخدمها فهي تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير فعليك استخدم إعدادات الهاتف لإغلاق التطبيقات غير الضرورية وتحديث التطبيقات إلى أحدث إصدار.

مايكروسوفت تصلح خللًا في ويندوز 11 يلتهم سعة التخزين في الحواسب

كشف تحديث لنظام التشغيل ويندوز 11 عن خلل برمجي قد يستهلك ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين دون علم المستخدم. إليك كيفية التحقق مما إذا كان جهازك متأثرًا بهذا الخلل وكيفية إصلاحه.

أفاد موقع PCWorld أن خطأً في نظام التشغيل Windows 11 يمكن أن يستهلك ما يصل إلى 500 جيجابايت من مساحة التخزين من خلال ملف كبير للغاية وقد تؤثر هذه المشكلة التي استمرت لمدة عام بشكل كبير على أداء النظام ويمكن أن تملأ محركات الأقراص بالكامل، مما يتطلب أدوات خارجية مثل TreeSize أو WizTree لتحديد الملف الذي يسبب المشكلة.

ببطارية تدوم 3 أيام.. "موتورولا" تستعد لإطلاق Moto G77 Power بسعر منافس

أُعلن رسميًا عن هاتف Moto G77 Power ليُقدّم مزيجًا فريدًا من البطارية الكبيرة، وكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى. إليكم أهم مواصفاته ، وميزاته، وسعره، وتوافره.



فيفو تُشعل المنافسة مبكرًا.. كل ما تريد معرفته عن وحش الفئة المتوسطة القادم Vivo V80

تُحدّث شركة فيفو سلسلة هواتفها المتوسطة المتميزة من فئة V مرتين سنويًا، ويبدو أن هاتف فيفو V80 القادم لن يكون استثناءً. ووفقًا لتسريب جديد، من المقرر إطلاق الهاتف في منتصف أغسطس.