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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية تدوم 3 أيام.. "موتورولا" تستعد لإطلاق Moto G77 Power بسعر منافس

مواصفات وميزات هاتف Moto G77 Power
مواصفات وميزات هاتف Moto G77 Power
لمياء الياسين

أُعلن رسميًا عن هاتف Moto G77 Power  ليُقدّم مزيجًا فريدًا من البطارية الكبيرة، وكاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وشاشة بمعدل تحديث عالٍ، ضمن فئة الهواتف متوسطة المدى. إليكم أهم مواصفاته ، وميزاته، وسعره، وتوافره.

مواصفات وميزات هاتف Moto G77 Power

يتميز هاتف Moto G77 Power بشاشة Full HD+ مقاس 6.72 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1050 شمعة/م²، وتقنية Display Color Boost، ودعم تقنية Water Touch لتحسين الاستجابة حتى مع الأيدي المبللة. أما بالنسبة للصوت، فهو مزود بمكبرات صوت ستيريو تدعم تقنيتي Dolby Atmos وHi-Res Audio.
يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6400 ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، مع إمكانية زيادة سعة الذاكرة إلى 24 جيجابايت بتقنية RAM Boost. كما يوفر مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.
يأتي هاتف G77 Power بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني LYTIA 600 بتقنية Quad Pixel، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل. ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن TurboPower بقوة 30 واط وشحن عكسي سلكي بقوة 6 واط.

هاتف موتو جي 77 باور

هاتف موتو جي 77 باور
 

يأتي هاتف G77 Power أيضًا مزودًا بحماية Corning Gorilla Glass 7i، ومتانة معتمدة من SGS وفقًا لمعيار MIL-STD-810H، وتصنيف IP64، ونظام Android 16، وترقية واحدة لنظام Android OS، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية، وMoto Secure، وThinkShield.

سعر وتوافر هاتف Moto G77 Power

يتوفر هاتف Moto G77 Power بإصدار واحد بسعة 8 جيجابايت للذاكرة العشوائية و128 جيجابايت للتخزين، مع خيارات ألوان و يبلغ سعره حوالي 275 دولارًا أمريكيًا)، بينما يمكن للمشترين الحصول عليه بسعر فعلي حوالي 250 دولارًا أمريكيًا مع عروض الإطلاق المتاحة. يبدأ البيع في 13 يوليو  عالميا.

هاتف Moto G77 Power الذكاء الاصطناعي الهواتف متوسطة المدى ذاكرة وصول عشوائي كاميرا خلفية هاتف G77 Power

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