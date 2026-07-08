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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس «القابضة للمياه» يناقش مع ممثلي المؤسسات الأوروبية تعزيز التعاون ومتابعة المشروعات الجارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا مع السيدة فرانشيسكا رينالدي، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، وبحضور الدكتور أيمن عياد، ممثل الاتحاد الأوروبي ، والسيد مصطفى أسعد، ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقيادات الشركة القابضة بإدارات وبرامج التعاون الدولي، وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها، ومناقشة آليات تسريع معدلات التنفيذ وتعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.


وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق البرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى حرص الشركة القابضة على الالتزام بكافة المعايير الفنية والإدارية والمالية المعتمدة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أفضل مردود للمواطنين.

واستعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آليات تنفيذ المشروعات والدورة المستندية لها، مؤكدًا أن الشركة القابضة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، تلتزم بكافة القوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات والصرف، مع الحرص على توفير المرونة اللازمة في الإجراءات بما لا يتعارض مع الأطر القانونية.

وأضاف أن الشركة حريصة على تسريع إجراءات مراجعة وصرف المستحقات من خلال تطبيق آليات عمل أكثر كفاءة، بما يتواكب مع الوتيرة المتسارعة لتنفيذ المشروعات، ويضمن عدم تأثر معدلات الإنجاز أو الجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها.

من جانبها، أعربت فرانشيسكا رينالدي، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للتعاون القائم مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيدةً بما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة. وأكدت حرص البنك على مواصلة التعاون وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.
كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من شركاء التنمية بمحافظات كفر الشيخ، والفيوم، والدقهلية، والغربية، ومعدلات التنفيذ بها، مع مناقشة أبرز التحديات وسبل تذليلها، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ويعزز الاستفادة من التمويلات المخصصة، ويسهم في سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من الموضوعات الفنية المتعلقة بالمشروعات، وآليات التغلب على التحديات التي قد تواجه التنفيذ، بما يدعم استمرارية العمل، ويعزز التعاون مع شركاء التنمية، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بنك الاستثمار الأوروبي الإسكان شركاء التنمية

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