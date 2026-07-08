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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف "Nothing Phone 4b" وموعد إطلاقه الرسمي

Nothing Phone 4b
Nothing Phone 4b
احمد الشريف

فجرت تقارير برمجية مسربة من قلب المعامل الفنية لشركة "نثينج" (Nothing) البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول خططها لفئة الهواتف المتوسطة.

واستعرض تقرير استقصائي نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني العالمي لعام 2026، البيانات الكاملة والمواصفات الفنية لهاتف "Nothing Phone 4b" المرتقب، مسفراً عن موعد طرحه وسعره التنافسي الذي يستهدف إعادة صياغة توازن السوق صامتاً ومن قلب خطوط التوزيع الدولية.

تفكيك المعمارية الهندسية لـ "Nothing Phone 4b" وأثر الأداء الواجهي

تستهدف الشركة من وراء إصدار هذا الطراز المطور سحق احتكار الكيانات التقليدية عبر تقديم توليفة تجمع بين الهوية البصرية الفريدة والسعر المتوازن.

وتمنح المخططات المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن الهاتف سيمتلك واجهة خلفية مضيئة (Glyph Interface) محدثة بنسبة استقرار تشغيلي بلغت 100%، مما يتيح تسييل البيانات وإشعارات النظام بمرونة تامة، تضمن تجربة مستخدم معاصرة وسلسة وبدون أي ارتباك واجهي.

بروتوكولات معالجة النواة 

تمنح نثينج اللوحة الأم والقطع الفيزيائية لهاتفها خطوط دفاع برمجية فائقة التطور تتكامل مع معالجات الفئة المتوسطة المحدثة. 

وحرص مبرمجو السوفت وير على تهيئة شفرات حوسبة معاصرة تتولى أتمتة توزيع الأحمال الحسابية وتقنين الطاقة في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية أثناء عمليات التصوير أو الألعاب الثقيلة، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية صامتاً.

ترقب استهلاكي حاد يسيطر

تفتح الكواليس اللوجستية المسربة لموعد طرح الهاتف وسعره آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول ومراكز الصيانة في مصر لعام 2026. 

ويرى خبراء الاتصالات محلياً أن توافر هذه الفئة العتادية المبتكرة يمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يفضلون مرونة الأداء التشغيلي لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

Nothing Phone 4B Nothing نثينج

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