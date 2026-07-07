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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات خارقة وسعر اقتصادي.. Nothing تكتسح السوق بمنتجاتها الجديدة!

هاتف Nothing Phone (4b)
هاتف Nothing Phone (4b)
لمياء الياسين

إلى جانب الكشف عن هاتف Nothing Phone (4b) ، قدمت Nothing أيضًا سماعات Nothing Ear الجديدة (3a)، لتوسع بذلك تشكيلة منتجاتها الصوتية ذات الأسعار المعقولة.

وتحافظ أحدث سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية على نفس سعر سابقتها، مع تقديم العديد من التحسينات الملحوظة، بما في ذلك سعة تخزين داخلية، وميزة التقاط لقطات صوتية جديدة، وتسجيل المكالمات المدمج، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة المحسّنة.

مواصفات وميزات سماعات Nothing Ear (3a)
 

مواصفات وميزات سماعات Nothing Ear (3a)
يعد من أبرز الإضافات ميزة "لقطة الصوت"، التي تتيح للمستخدمين حفظ مقاطع صوتية قصيرة لما يستمعون إليه مباشرةً من سماعات الأذن. 

تعمل هذه الميزة بذاكرة فلاش داخلية سعتها 32 ميجابايت، ويمكن تفعيلها بضغطة إصبع، حيث يتم حفظ التسجيل في تطبيق Nothing X، ويمكن إعادة تشغيله وتعديله ومشاركته وكتابة نصه. كما تدعم سماعات الأذن تسجيل المكالمات والاجتماعات لمدة تصل إلى ساعتين، مع تنبيه صوتي يُعلم جميع المشاركين عند بدء التسجيل.

سماعات الأذن

فيما يخص الصوت، تتميز سماعات الأذن (3a) بمحركات ديناميكية مقاس 12 مم مع تقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة، ودعم LDAC، ومعادل صوت متطور بثمانية نطاقات لتخصيص الصوت. كما تتميز بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة المطورة بقدرة 45 ديسيبل، والتي تغطي نطاق تردد أوسع وتوفر أداءً أفضل بنسبة 17% تقريبًا في إلغاء الضوضاء مقارنةً بالجيل السابق.

كما تم تجهيز سماعات الأذن بتقنية بلوتوث 6.0، وإمكانية الاتصال بجهازين، ومقاومة الغبار ورذاذ الماء بمعيار IP54، وتأتي مع طرف أذن صغير للغاية لتحسين الراحة.

لا يوجد ما يُشير إلى أن سماعات الأذن تُوفر ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، بينما تُطيل علبة الشحن وقت التشغيل الإجمالي إلى 42 ساعة مع تعطيل خاصية إلغاء الضوضاء النشط. 

عند تفعيل هذه الخاصية، يُمكن للمستخدمين توقع ما يصل إلى 25 ساعة من عمر البطارية المُجمّع. ويُقال إن شحنًا سريعًا لمدة خمس دقائق يُوفر ما يصل إلى ساعة واحدة من الاستماع. 

كما تحتوي علبة الشحن على مؤشر LED ثلاثي المراحل لعرض مستوى البطارية المُتبقي.

سعر وتوافر Nothing Ear (3a)

يبلغ سعر سماعة Nothing Ear (3a)   حوالي99  دولارًا وهي متوفرة باللون الأسود والأبيض والأصفر وخيار اللون الوردي الجديد من خلال قنوات Nothing الرسمية.

هاتف Nothing Phone 4b سماعات Nothing Ear الجديدة سعة تخزين داخلية لقطات صوتية تطبيق Nothing X تسجيل المكالمات

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