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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الذكاء الاصطناعي.. موتورولا تشعل المنافسة بهاتف Edge 70 Max القادم

هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس
هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس
لمياء الياسين

بدأت موتورولا بالترويج لهاتف ذكي جديد، حيث تم إطلاق موقع إلكتروني مصغر مخصص له على منصة Flipkart قبل إطلاقه الرسمي. ورغم أن الشركة لم تكشف عن اسم الجهاز، إلا أن الصور الترويجية والشهادات التي ظهرت سابقًا تشير بقوة إلى أنه قد يكون هاتف Motorola Edge 70 Max، الذي ظهر على الإنترنت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

مواصفات هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس
 

يُقدّم الإعلان التشويقي على موقع Flipkart لمحةً عن تصميم الهاتف، كاشفاً عن هيكل ذي إطار مسطح ووحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل بأربعة فتحات دائرية. كما تُسلّط موتورولا الضوء على قدرات الذكاء الاصطناعي في الهاتف، مُدّعيةً تحسّناً بنسبة 46% في أداء وحدة المعالجة العصبية (NPU) لمهام الذكاء الاصطناعي.

مواصفات هاتف Edge 70 Max

ويؤكد إعلان تشويقي آخر دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي، حيث يشير شعار "سريع بلا عناء" إلى التوافق مع ملحقات الشحن المغناطيسي. تشير هذه الإعلانات التشويقية إلى وصول هاتف ذكي فاخر يركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي وسهولة الشحن اللاسلكي.
وكشفت تقارير سابقة بالفعل عن العديد من التفاصيل الرئيسية حول جهاز Edge 70 Max المزعوم. في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر الجهاز في قاعدة بيانات اتحاد الطاقة اللاسلكية (WPC) مع دعم معيار Qi 2.2.1 وملف تعريف الطاقة المغناطيسية MPP25، مما يؤكد الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات بالإضافة إلى المغناطيسات المدمجة.

هاتف Edge 70 Max

على عكس معظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android والتي تتطلب غطاءً مغناطيسيًا لملحقات Qi2، من المتوقع أن يتميز هاتف Edge 70 Max بمغناطيس مدمج، مما يسمح بالتوافق المباشر مع الشواحن المغناطيسية والمحافظ وحوامل السيارات وغيرها من الملحقات.

وتشير الشائعات إلى أن هاتف موتورولا إيدج 70 ماكس سيعمل بمعالج سنابدراغون 8 من الجيل الخامس . ومن المتوقع أن يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من سوني طراز LYT-710 مع مستشعر بحجم 1/1.56 بوصة، بالإضافة إلى شاشة مسطحة وتصميم أنيق. ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق الفاتح والأسود. ومع بدء الإعلانات التشويقية الرسمية، يبدو أن موتورولا قد تكشف النقاب عن هاتف إيدج 70 ماكس خلال الأيام القليلة المقبلة. وبالإضافة إلى الهند، من المتوقع أيضًا إطلاق الجهاز في أسواق عالمية أخرى.

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