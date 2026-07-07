قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراءات حاسمة لزيادة انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026..ماذا قررت التعليم؟
نبيل فهمي: المساس بأمن المغرب يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية
قصر الإليزيه: ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء التوجه للقاء الرئيس السوري
جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح.. روشتة برلمانية لإنهاء أزمة إيجار أراضي الأوقاف
مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب
انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة
محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت
الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب
لقطات من الانفجار الذي حدث بدمشق لحظة زيادة ماكرون
أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع
الأرصاد تحذر: الطقس اليوم شديد الحرارة وأمواج البحر مضطربة
الأمير الخفي للفراعنة.. كيف تحول إمام عاشور إلى كلمة السر في إنجاز مصر التاريخي بالمونديال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها؟ أجهزة لن تتلقى تحديث Android 17

نظام أندرويد 17
نظام أندرويد 17
لمياء الياسين

بعد أن أطلقت جوجل نظام أندرويد 17 المستقر لأجهزة بكسل المتوافقة، لن يطول انتظار العلامات التجارية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد قبل أن تبدأ في طرحه لأجهزتها. بالنسبة لهواتف فيفو، سيأتي تحديث أندرويد 17 بواجهة OriginOS 7 الجديدة والمخصصة، والتي توفر ميزات إضافية وتحسينات بصرية وترقيات.

على الجانب الآخر لسوء الحظ، لن تحصل العديد من هواتف Vivo على هذا التحديث الرئيسي. ويشمل ذلك العديد من الهواتف المتميزة من سلسلة Vivo X، وسلسلة هواتف iQOO الرائدة، بالإضافة إلى الكثير من الهواتف متوسطة المدى من سلسلة V، وسلسلة T، وسلسلة Y، وسلسلة Z من iQOO.

لا تدعم هواتف Vivo و iQOO تحديث Android 17 (OriginOS 7) وتعد جميع الأجهزة المدرجة أدناه قد تلقت بالفعل جميع تحديثات نظام التشغيل الرئيسية التي وعدت بها العلامة التجارية، وبالتالي فهي غير مؤهلة لأي تحديثات مستقبلية لنظام التشغيل، بما في ذلك Android 17.

وإليك أجهزة Vivo و iQOO التي تلقت تحديث Android 16 ولكنها غير مؤهلة لنظام Android 17.

سلسلة Vivo X

فيفو إكس فولد 2
فيفو X90
فيفو X90 برو
فيفو X90 برو+
Vivo X90s


سلسلة Vivo V

فيفو V30
فيفو V30e
فيفو في 30 برو
فيفو V30 SE
فيفو V30 لايت 4G
 

سلسلة Vivo T

فيفو تي 3
فيفو تي 3 برو
فيفو تي 3 ألترا
فيفو تي 3 لايت
Vivo T3x


سلسلة Vivo Y

فيفو Y300
فيفو واي 300 بلس
فيفو Y300 برو
فيفو Y200 4G
فيفو Y200+
فيفو Y200e
فيفو واي 200 برو
فيفو Y200 جي تي
فيفو Y200i
فيفو Y200t
فيفو Y100 4G
أجهزة iQOO التي لن تحصل على تحديث Android 17


سلسلة أرقام iQOO

آي كيو أو 11
آي كيو أو أو 11 برو
سلسلة iQOO Z

آي كيو أو زد 9
آي كيو أو زد 9 إكس
هاتف iQOO Z9 Lite
iQOO Z9s
iQOO Z9s Pro

على الجانب الآخر لا تزال العديد من هواتف Vivo و iQOO بدون تحديثات ويعد من الصعب التنبؤ بما إذا كانت ستُحدَّث إلى نظام التشغيل الجديد. لذا، قد يكون هناك المزيد من الأجهزة التي لن تتلقى التحديث.
من المتوقع أن تُطلق شركة فيفو نظام التشغيل OriginOS 7 عالميًا في أكتوبر، على أن يبدأ طرح النسخة المستقرة في نوفمبر. يُتوقع أن يتميز هذا الإصدار الرئيسي بتكامل أعمق للذكاء الاصطناعي، وخيارات تخصيص مُحسّنة للمستخدم، وميزات جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات الداخلية لتحسين الأداء واستقرار البرنامج. لذا، هناك الكثير مما يُمكن توقعه.

إذا لم يكن جهازك مؤهلاً لنظام OriginOS 7، فمن الأفضل الترقية إلى جهاز أحدث. يمكنك الترقية إلى طرازات أحدث مثل Vivo X300 أو iQOO 15 التي توفر ما يصل إلى 5 تحديثات رئيسية لنظام Android.

نظام أندرويد 17 تحديث أندرويد 17 سلسلة V هواتف iQOO تحديث Android 16 vivo X300 iQOO 15 نظام Android

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

منتخب مصر

بعد توقعه فوز مصر على أستراليا.. "الحاسوب الخارق" يكشف مصير الفراعنة أمام الأرجنتين والفلك يثير المفاجأة

منتخب مصر

مفاجآت حسام حسن تضرب حسابات الأرجنتين.. والإعلام الأرجنتيني يحذر من منتخب مصر قبل المواجهة

صورة أرشيفية

تأجيل حفل ختام مهرجان فرق الأقاليم المسرحية

بالصور

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

5 مخاطر يتسبب بها اتساخ سابرنتينة التكييف.. احذر من تجاهلها

تكييف السيارة
تكييف السيارة
تكييف السيارة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد