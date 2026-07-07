هل هاتفك منها؟ أجهزة لن تتلقى تحديث Android 17

بعد أن أطلقت جوجل نظام أندرويد 17 المستقر لأجهزة بكسل المتوافقة، لن يطول انتظار العلامات التجارية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد قبل أن تبدأ في طرحه لأجهزتها. بالنسبة لهواتف فيفو، سيأتي تحديث أندرويد 17 بواجهة OriginOS 7 الجديدة والمخصصة، والتي توفر ميزات إضافية وتحسينات بصرية وترقيات.

على الجانب الآخر لسوء الحظ، لن تحصل العديد من هواتف Vivo على هذا التحديث الرئيسي. ويشمل ذلك العديد من الهواتف المتميزة من سلسلة Vivo X، وسلسلة هواتف iQOO الرائدة، بالإضافة إلى الكثير من الهواتف متوسطة المدى من سلسلة V، وسلسلة T، وسلسلة Y، وسلسلة Z من iQOO.

لا تدعم هواتف Vivo و iQOO تحديث Android 17 (OriginOS 7) وتعد جميع الأجهزة المدرجة أدناه قد تلقت بالفعل جميع تحديثات نظام التشغيل الرئيسية التي وعدت بها العلامة التجارية، وبالتالي فهي غير مؤهلة لأي تحديثات مستقبلية لنظام التشغيل، بما في ذلك Android 17.

وإليك أجهزة Vivo و iQOO التي تلقت تحديث Android 16 ولكنها غير مؤهلة لنظام Android 17.

سلسلة Vivo X

فيفو إكس فولد 2

فيفو X90

فيفو X90 برو

فيفو X90 برو+

Vivo X90s



سلسلة Vivo V

فيفو V30

فيفو V30e

فيفو في 30 برو

فيفو V30 SE

فيفو V30 لايت 4G



سلسلة Vivo T

فيفو تي 3

فيفو تي 3 برو

فيفو تي 3 ألترا

فيفو تي 3 لايت

Vivo T3x



سلسلة Vivo Y

فيفو Y300

فيفو واي 300 بلس

فيفو Y300 برو

فيفو Y200 4G

فيفو Y200+

فيفو Y200e

فيفو واي 200 برو

فيفو Y200 جي تي

فيفو Y200i

فيفو Y200t

فيفو Y100 4G

أجهزة iQOO التي لن تحصل على تحديث Android 17



سلسلة أرقام iQOO

آي كيو أو 11

آي كيو أو أو 11 برو

سلسلة iQOO Z

آي كيو أو زد 9

آي كيو أو زد 9 إكس

هاتف iQOO Z9 Lite

iQOO Z9s

iQOO Z9s Pro

على الجانب الآخر لا تزال العديد من هواتف Vivo و iQOO بدون تحديثات ويعد من الصعب التنبؤ بما إذا كانت ستُحدَّث إلى نظام التشغيل الجديد. لذا، قد يكون هناك المزيد من الأجهزة التي لن تتلقى التحديث.

من المتوقع أن تُطلق شركة فيفو نظام التشغيل OriginOS 7 عالميًا في أكتوبر، على أن يبدأ طرح النسخة المستقرة في نوفمبر. يُتوقع أن يتميز هذا الإصدار الرئيسي بتكامل أعمق للذكاء الاصطناعي، وخيارات تخصيص مُحسّنة للمستخدم، وميزات جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات الداخلية لتحسين الأداء واستقرار البرنامج. لذا، هناك الكثير مما يُمكن توقعه.

إذا لم يكن جهازك مؤهلاً لنظام OriginOS 7، فمن الأفضل الترقية إلى جهاز أحدث. يمكنك الترقية إلى طرازات أحدث مثل Vivo X300 أو iQOO 15 التي توفر ما يصل إلى 5 تحديثات رئيسية لنظام Android.