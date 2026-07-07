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أبرز المعلومات عن مباراة مصر والأرجنتين بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز المعلومات عن مباراة مصر والأرجنتين بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يخوض منتخب مصر لقاء تاريخيا في السابعة مساء اليوم (الثلاثاء) بتوقيت القاهرة أمام نظيره الأرجنتيني على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية في سابع مواجهات ثمن نهائي النسخة رقم 23 لكأس العالم بصافرة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه.

مواجهة مرتقبة بأتم معنى الكلمة أمام (حامل اللقب) في نسخة 2022 وفي مواجهة أسطورة بحجم ليونيل ميسي أفضل لاعب في النسخة السابقة واحد ثلاثة نجوم سجلوا 7 أهداف في هذه النسخة وتربعوا في صدارة الهدافين بجانب نجوم تبلغ قيمتهم السوقية 708.50 مليون يورو.

 

طموح بلا سقف وعزيمة لا تعرف المستحيل

تحت شعار (طموح بلا سقف وعزيمة لا تعرف المستحيل) يخوض منتخب مصر هذا الصدام بقيادة جهازه الفني الوطني بقيادة حسام حسن، بعد أن قدم نسخة استثنائية فريدة ولم يعرف طعم الخسارة خلال 4 مباريات في مرحلة المجموعات والدور الثاني وهو رقم لا يشاركه فيه سوى عشرة منتخبات من إجمالي 48 شاركت في هذ النسخة من بينها منافسه في لقاء اليوم.

 

تصنيف منتخب مصر

"الفراعنة" أصحاب المركز الـ 24 عالمياً برصيد 1597.04 نقطة’ استهلوا مشوارهم بتعادل ثمين (1 - 1) أمام منتخب بلجيكا الذي أطاح بالمنتخب الأمريكي برباعية مقابل هدف فجر اليوم وبلغ الدور ربع النهائي، ثم تفوق على منتخب نيوزيلندا ( 3 - 1) ’ قبل أن يتعادل مع المنتخب الإيراني(1 - 1) أيضاً وينهي منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ، بعدها واصل تألقه وتخطى منتخب أستراليا بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله وحجز مكانه بين أفضل ستة عشر منتخبا في العالم.

 

تصنيف منتخب الأرجنتين

على الجانب الأخر حقق المنتخب الأرجنتيني المصنف الثاني عالميا برصيد 1913.71 نقطة، حقق العلامة الكاملة حتى الآن، حيث تربع في صدارة المجموعة العاشرة بثلاثة انتصارات على الجزائر(3 - 0) والنمسا (2 - 0) والأردن (3 - 1)، ثم وضع حدا لطموح منتخب كاب فيردي أحد مفاجآت هذه النسخة وتفوق عليه (3 - 2) في دور الـ 32 بعد شوطين إضافيين.

 

غياب أحمد فتوح

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر يفتقد خلال قمة اليوم جهود الظهير الأيسر أحمد فتوح بداعي الإصابة، لكنه يستعيد خدمات مهند لاشين بعد انتهاء إيقافه بسبب تراكم الإنذارات وهو أحد ركائز وسط الملعب بجانب مروان عطية وباقي نجوم الفريق بداية من المتألق مصطفى شوبير أحد أبرز حراس المرمى في البطولة وفي الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بالإضافة لنجوم الصف الأول عمر مرموش والقائد محمد صلاح رجل مباراتي نيوزيلندا وأستراليا وإمام عاشور أفضل لاعب في لقاء بلجيكا وهداف المنتخب في البطولة برصيد هدفين.

غياب فاكومدو ميدينا

أما ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين منذ أغسطس 2018 والمتوقع أن يفتقد كذلك جهود الظهير الأيسر فاكومدو ميدينا بسبب الإصابة، فيعول على العديد من الأوراق الرابحة ممثلة في خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، إينزو فيرناديز لاعب وسط تشلسي الإنجليزي، ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، نيكو باز صانع ألعاب كومو الإيطالي و ألكسيس ماك أليستير لاعب ليفربول الإنجليزي وبالطبع ليونيل ميسي النجم الأول للمنتخب والهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 20 هدفاً.

مواجهة اليوم تكون الثالثة بين عملاقي كرة القدم في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، بعد أن سبق لهما الصدام في نصف نهائي دورة أمستردام الأولمبية وتفوق المنتخب اللاتيني (6 – 0) ثم تجدد الموعد بعدها بـ 80 عاماً على ملعب القاهرة ودياً وكرر "راقصو التانجو" التفوق (2 – 0)، فهل يكون اليوم موعد "الفراعنة" مع رد الاعتبار ويُعيد حسام حسن ورجاله كتابة التاريخ ويكرروا ما فعله منتخب الكاميرون والسعودية في نخستي 1990 و2002 ومنتخب نيجيريا الأولمبي أولمبياً في نفس المدينة (أتلانتا) قبل ثلاثة عقود؟.

منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم ليونيل ميسي

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