قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا
التصرف الشرعي لشخص دخل المسجد وقت صلاة العصر ولم يؤدِّ الظهر
أكسيوس: إيران أطلقت صاروخين باتجاه سفن تجارية في مضيق هرمز
العدالة أولًا.. طب أسنان سوهاج تعلق على رسوب 65.77% من طلاب الفرقة الأولى
من دواعي سرورنا اللعب أمامه.. إشادة أرجنتينية بصلاح قبل مواجهة منتخب مصر
أحمد موسى بعد رباعية بلجيكا في أمريكا: عدالة السماء.. عقبال الأرجنتين أمام مصر
سجل هدفا في شباك العنصرية.. الرئيس الفرنسي يدعم مبابي
عبادات مستحبة بعد صلاة الفجر أجرها عظيم .. اغتنمها وواظب عليها
دعاء العشر الأواخر من محرم.. بـ5 كلمات ينصرك الله نصرا يعجز أهل الحيل
مقتل 100 شخص في حوادث إطلاق النار في عيد الاستقلال الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عبد الحميد: كل ما نخشاه في مباراة منتخب مصر والأرجنتين الحكام

منتخب مصر
منتخب مصر
عبد الخالق صلاح

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تخطي عقبة الأرجنتين في المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الفراعنة يدخلون اللقاء بثقة تختلف تمامًا عن مشاركتهم في مونديال 2018، كما انتقد بعض القرارات التحكيمية، معتبرًا أن إلغاء حالة طرد أحد اللاعبين يُعد قرارًا تاريخيًا خاطئًا ومخالفًا للوائح.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «كل ما نخشاه في مباراة منتخب مصر والأرجنتين، الحكام، والنقطة الإيجابية قارن بين إحساسنا في البطولة دي وفي 2018، دلوقتي بنقول نقدر نكسب الأرجنتين، وده دليل على إن إحنا منتخب جامد وهننافس على أول مجموعة، وده كان موجود لحد آخر لحظة».

وأضاف: «المكسب ليه توليفة، وإن شاء الله حسام حسن يعملها بكرة، ونكون مؤمنين إننا نقدر نتخطى عقبة الأرجنتين ونطلع كل اللي عندنا عشان ناخد المدد من عند ربنا، والمدد ده مش بيجي غير لما الشخص يعمل شغله لآخر ما عنده».

واختتم: «ده قرار تاريخي خاطئ إنك ترجع لاعب من الطرد، وهذا القرار ضد اللائحة رسمي».

تامر عبد الحميد منتخب مصر والأرجنتين مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة الثعابين

بعد تزايد ظهور الكوبرا .. بيطرية تكشف الأسباب الحقيقية وتحذر من الإخلال بالتوازن البيئي

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس .. اضغط هنا

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منحة شهرية

بشرى لملايين العاملين.. منحة شهرية جديدة وصرف زيادات الأجور رسميًا مع أول مرتب بالسنة المالية

صورة أرشيفية

وفيات في الشرقية وظهور بالقاهرة والإسماعيلية .. زحف الثعابين يثير ذعر المواطنين

ترامب

ترامب: إذا فازت بلجيكا على أمريكا سنقول إنها نتيجة مزورة مثل انتخابات 2020

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

خوليت

خوليت بعد فوز بلجيكا على أمريكا: العدالة انتصرت.. لامكان للسياسة في كرة القدم

حسام حسن

حفيظ دراجي: موقف حسام حسن من فلسطين يُحسب له وللشعب المصري

رونالدو وشقيقته

شقيقة رونالدو تدعمه بعد وداع المونديال: ارفع رأسك التاج لن يسقط أبدًا

بالصور

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 يوليو في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

مهما حاولت دايما بتتأخر .. احترس العمى الزمني كلمة السر وراء اضطراب المواعيد

التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد
التأخر على المواعيد

المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

9 سنوات على ملحمة البرث.. ذكرى بطولات منسي وشهداء الكتيبة 103 صاعقة

شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة
شهداء الكتيبة 103 صاعقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد