تامر عبد الحميد: كل ما نخشاه في مباراة منتخب مصر والأرجنتين الحكام

أكد الكابتن تامر عبد الحميد، لاعب منتخب مصر السابق، ثقته في قدرة المنتخب الوطني على تخطي عقبة الأرجنتين في المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن الفراعنة يدخلون اللقاء بثقة تختلف تمامًا عن مشاركتهم في مونديال 2018، كما انتقد بعض القرارات التحكيمية، معتبرًا أن إلغاء حالة طرد أحد اللاعبين يُعد قرارًا تاريخيًا خاطئًا ومخالفًا للوائح.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": «كل ما نخشاه في مباراة منتخب مصر والأرجنتين، الحكام، والنقطة الإيجابية قارن بين إحساسنا في البطولة دي وفي 2018، دلوقتي بنقول نقدر نكسب الأرجنتين، وده دليل على إن إحنا منتخب جامد وهننافس على أول مجموعة، وده كان موجود لحد آخر لحظة».

وأضاف: «المكسب ليه توليفة، وإن شاء الله حسام حسن يعملها بكرة، ونكون مؤمنين إننا نقدر نتخطى عقبة الأرجنتين ونطلع كل اللي عندنا عشان ناخد المدد من عند ربنا، والمدد ده مش بيجي غير لما الشخص يعمل شغله لآخر ما عنده».

واختتم: «ده قرار تاريخي خاطئ إنك ترجع لاعب من الطرد، وهذا القرار ضد اللائحة رسمي».