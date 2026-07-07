محافظ الغربية يوجّه بسرعة إصدار تراخيص البناء بالعزب المعتمدة تيسيرًا على المواطنين

وجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين في استخراج تراخيص البناء، والحد من ظاهرة البناء المخالف، خاصة بالعزب التي تم اعتماد الأحوزة العمرانية الخاصة بها، واستكمال توقيعها على الطبيعة وتسليمها للوحدات المحلية للعمل بها، بما يحقق سرعة تقديم الخدمة للمواطنين في إطار أحكام القانون.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن العزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية يحق للمواطنين بها التقدم لاستخراج تراخيص البناء وفقًا للإجراءات القانونية، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تؤخر إنهاء الطلبات، والتعامل الفوري مع ملفات المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتيسير عليهم وتحقيق الانضباط العمراني.

تحرك تنفيذي عاجل

وأوضح المحافظ أن استخراج تراخيص البناء بالعزب المعتمدة لا يتطلب إعداد مخططات تفصيلية، باعتبار أن هذه العزب تتبع أقرب قرية لها في الاشتراطات البنائية والتخطيطية، وذلك وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يختصر الإجراءات ويسهم في سرعة إصدار التراخيص للمستحقين.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي على موافاة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بتقارير أسبوعية تتضمن ما تم إنجازه في هذا الملف، مؤكدًا أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة معدلات التنفيذ بالمراكز والمدن، لضمان الالتزام بالتوجيهات وتحقيق التيسير الفعلي للمواطنين، مع استمرار العمل على مواجهة البناء المخالف من خلال تطبيق القانون وتيسير الإجراءات القانونية في الوقت نفسه.