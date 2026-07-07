رمزي صالح يعلق على تصريحات حسام حسن : مصر دائمًا في صف فلسطين

يري رمزي صالح، حارس مرمى الأهلي ومنتخب فلسطين السابق، أن الدعم المصري للقضية الفلسطينية يمثل موقفًا ثابتًا وتاريخيًا، مشيرًا إلى أن ما قام به حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر ليس أمرًا مستغربًا، بل يعكس مواقف الشعب المصري بأكمله تجاه فلسطين.

وقال، خلال تصريحاته في برنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن لفتة حسام حسن كانت مشرفة وتحمل رسائل إنسانية ووطنية كبيرة، وأسهمت في رفع الروح المعنوية للشعب الفلسطيني".



وأضاف أن هذه المبادرة أدخلت السعادة إلى قلوب الفلسطينيين، وجسدت عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني.