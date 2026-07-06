بسبب الأهلي .. المصري يغلق الباب أمام رحيل دغموم

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي المصري البورسعيدي استقر على الإبقاء على لاعبه عبد الرحيم دغموم، بعدما تعثرت مفاوضات انتقاله إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "المصري البورسعيدي يغلق الباب على باقي العروض الخاصة بدغموم بعد تعثر انتقاله للأهلي والاتجاه لاستمراره في الموسم المقبل.

علي الجانب الاخر يستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميًا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.



ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي المقابل تنتظر المدرب المغربي عديد الملفات المهمة التي تتطلب قرارات حاسمة منذ اليوم الأول لقيادة الفريق.