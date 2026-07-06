الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من ملابس تدريبات الموسم الجديد

كشف الإعلامي أحمد حسن، نقلا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن القلعة الحمراء تسلمت الدفعة الأولى من ملابس الفريق الخاصة بالتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

و كتب أحمد حسن :مصدر: الأهلي يتسلم دفعة أولى من ملابس الموسم الجديد الخاصة بالتدريبات.. وخلال أيام سيتم تسلم التيشيرتات الخاصة بالمباريات.

علي الجانب الاخر يستعد المغربي حسين عموتة لبدء مهمته رسميًا مع النادي الأهلي بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على تقديمه في مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة يأمل خلالها النادي في العودة بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل.

ويدخل عموتة المهمة وسط طموحات كبيرة من جماهير الأهلي التي تنتظر منه إعادة الفريق إلى أفضل مستوياته واستغلال خبراته التدريبية في بناء فريق قادر على المنافسة محليًا وقاريًا.

وفي المقابل تنتظر المدرب المغربي عديد الملفات المهمة التي تتطلب قرارات حاسمة منذ اليوم الأول لقيادة الفريق.