تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام مصر في كأس العالم 2026

يكثف المنتخب الأرجنتيني استعداداته لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة للحالة البدنية لعدد من لاعبيه بعد المباراة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما احتاج "التانجو" إلى الأشواط الإضافية لتجاوز منتخب الرأس الأخضر في الدور السابق، وهي المواجهة التي فرضت مجهودًا بدنيًا كبيرًا على لاعبي الأرجنتين قبل الصدام المرتقب مع الفراعنة.

ووفقًا لتقارير صحفية، لم يكمل الثلاثي ناهويل مولينا، وإنزو فرنانديز، وفاكوندو ميدينا البرنامج الاستشفائي كاملًا عقب اللقاء الماضي، إلا أن الجهاز الطبي لا يشعر بالقلق، خاصة فيما يتعلق بميدينا، الذي يعاني فقط من تقلصات عضلية، بينما يبقى نيكولاس تاجليافيكو جاهزًا لتعويضه في حال الحاجة إلى إجراء أي تعديل دفاعي.

في المقابل، لا تزال مشاركة الجناح نيكولاس جونزاليس محل شك، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل، وهو ما يدفع الجهاز الفني لمتابعة حالته حتى الساعات الأخيرة قبل المباراة.

وعلى المستوى الفردي، يواصل ليونيل ميسي تعزيز أرقامه التاريخية في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل سبعة أهداف في نسختين مختلفتين من البطولة، كما رفع مساهماته التهديفية في الأدوار الإقصائية إلى 12 مساهمة، قبل أن يعادل كيليان مبابي هذا الرقم لاحقًا.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام مصر

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – فاكوندو ميدينا

خط الوسط: رودريجو دي بول – إنزو فرنانديز – أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – تياجو ألمادا.