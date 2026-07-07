قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرارة تتجاوز الـ 38 درجة..الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الموجة الحارة
أبرز المعلومات عن مباراة مصر والأرجنتين بثمن نهائي بطولة كأس العالم 2026
إجراءات حاسمة لزيادة انضباط لجان امتحانات الثانوية العامة 2026..ماذا قررت التعليم؟
نبيل فهمي: المساس بأمن المغرب يمثل اعتداء مرفوضا على أمن دولة عربية
قصر الإليزيه: ماكرون لم يسمع أصوات انفجارات أثناء التوجه للقاء الرئيس السوري
جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح.. روشتة برلمانية لإنهاء أزمة إيجار أراضي الأوقاف
مصدر أمني: انفجارات قرب فندق يقيم فيه ماكرون بدمشق.. وأنباء عن وصوله إلى قصر الشعب
انخفاض جديد للذهب.. عيار 21 يسجل 5840 جنيهاً بالصاغة
محاكمة 100 متهم في خلية التجمع الخامس الإرهابية.. السبت
الحرارة تزيد نشاطها.. الصحة تكشف خطة مواجهة لدغات الثعابين والعقارب
لقطات من الانفجار الذي حدث بدمشق لحظة زيادة ماكرون
أسعار الدواجن اليوم .. ونقابة الأطباء البيطريين تحذر من هذا النوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأرجنتين المتوقع أمام مصر في كأس العالم 2026

الأرجنتين
الأرجنتين
إسراء أشرف

يكثف المنتخب الأرجنتيني استعداداته لمواجهة منتخب مصر، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، وسط متابعة دقيقة للحالة البدنية لعدد من لاعبيه بعد المباراة الأخيرة.

ويأتي ذلك بعدما احتاج "التانجو" إلى الأشواط الإضافية لتجاوز منتخب الرأس الأخضر في الدور السابق، وهي المواجهة التي فرضت مجهودًا بدنيًا كبيرًا على لاعبي الأرجنتين قبل الصدام المرتقب مع الفراعنة.

ووفقًا لتقارير صحفية، لم يكمل الثلاثي ناهويل مولينا، وإنزو فرنانديز، وفاكوندو ميدينا البرنامج الاستشفائي كاملًا عقب اللقاء الماضي، إلا أن الجهاز الطبي لا يشعر بالقلق، خاصة فيما يتعلق بميدينا، الذي يعاني فقط من تقلصات عضلية، بينما يبقى نيكولاس تاجليافيكو جاهزًا لتعويضه في حال الحاجة إلى إجراء أي تعديل دفاعي.

في المقابل، لا تزال مشاركة الجناح نيكولاس جونزاليس محل شك، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في الكاحل، وهو ما يدفع الجهاز الفني لمتابعة حالته حتى الساعات الأخيرة قبل المباراة.

وعلى المستوى الفردي، يواصل ليونيل ميسي تعزيز أرقامه التاريخية في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب ينجح في تسجيل سبعة أهداف في نسختين مختلفتين من البطولة، كما رفع مساهماته التهديفية في الأدوار الإقصائية إلى 12 مساهمة، قبل أن يعادل كيليان مبابي هذا الرقم لاحقًا.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام مصر

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ناهويل مولينا – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – فاكوندو ميدينا

خط الوسط: رودريجو دي بول – إنزو فرنانديز – أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لاوتارو مارتينيز – تياجو ألمادا.

المنتخب الأرجنتيني تشكيل الأرجنتين منتخب الأرجنتين منتخب مصر مصر ضد الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثعابين

ما سر انتشار الثعابين الآن؟ الزراعة تجيب لأول مرة | خاص

صلاح في مواجهة ميسي

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بالاسم ورقم الجلوس .. اضغط هنا

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 .. كم سعر عيار 21؟

أسعار الطماطم

بعد صدمة الأسعار.. الزراعة تكشف أسباب ارتفاع الطماطم وموعد الاستقرار

خلال العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

فرد امن شركات مسكه .. تفاصيل العثور على ثعبان في ميدان شامبليون بالإسماعيلية

العثور علي ثعبان بميدان شامبليون

حالة من الذعر.. ثعبان يرعب المواطنين في ميدان شامبليون وسط الإسماعيلية

امين عمر

هل يدير أمين عمر مباراة جديدة في المونديال؟.. إعلامي يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعو أعضاءها لسرعة إخطارها بأي معوقات حكومية

تيار السحب

"الأرصاد" تحذر المصطافين من "تيار السحب" القاتل.. وتكشف عن طرق النجاة

المطران كلاوديو لوراتي

مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يفتتح مؤتمر "عودة أفقر رجل في العالم"

بالصور

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام
لا ترمي بقايا الدجاج بعد اليوم.. 7 وصفات شهية توفر المال وتمنع هدر الطعام

مرسيدس تعلن الحرب على BMW بسيارة C الكهربائية الجديدة

مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV
مواصفات Mercedes C-Class EV

5 مخاطر يتسبب بها اتساخ سابرنتينة التكييف.. احذر من تجاهلها

تكييف السيارة
تكييف السيارة
تكييف السيارة

برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ...حدسك يقودك إلى القرار الصحيح

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقالي المائة... كلمة لا تموت ورسالة لا تنتهي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صقر وكناريا.. قميص "النكتة" على جسد "الأكشن"

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: قمة أنقرة.. اختبار للناتو لتقرير المصير

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معركة الذهب في الصحراء الشرقية.. بين سيادة القانون وحفظ قوت الأمة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

المزيد