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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج تعلن شراء مسيّرات Triton لتعزيز قدرات الناتو

الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج تعلن شراء مسيّرات Triton لتعزيز قدرات الناتو
الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج تعلن شراء مسيّرات Triton لتعزيز قدرات الناتو
أ ش أ

 أعلنت الدنمارك وفنلندا وألمانيا والنرويج، اليوم (الثلاثاء)، اعتزامها شراء ما يصل إلى خمس طائرات مسيّرة من طراز MQ-4C Triton، المصنعة من شركة Northrop Grumman الامريكية، لتعزيز قدرات حلف شمال الأطلسي في الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع.

وجاء الإعلان خلال منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو في أنقرة الذى بدأت أعماله فى وقت سابق، ضمن فعاليات قمة الحلف، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تحويل زيادة الإنفاق الدفاعي إلى قدرات عسكرية عملية، خصوصاً في مجالات المراقبة المتقدمة والإنذار المبكر وحماية خطوط الاتصال البحرية.

ووفقاً للناتو، ستكمل طائرات Triton الجديدة أسطول المراقبة الأرضية التابع للحلف AGS، الذي يعمل من قاعدة سيجونيلا الجوية في إيطاليا، بما يعزز قدرة الناتو على جمع المعلومات ومراقبة التحركات في مناطق واسعة.

وتتميز طائرات Triton بقدرات تقنية متقدمة، إذ صُممت خصيصاً لمهام المراقبة البحرية، ويمكنها التحليق لمدة تصل إلى 24 ساعة وعلى ارتفاع يتجاوز 15 كيلومتراً، ما يمنح الحلف قدرة أكبر على مراقبة المساحات البحرية الواسعة والمناطق الاستراتيجية الحساسة.

وتجهز الطائرات الجديدة بأجهزة استشعار بعيدة المدى، ما يزيد من قدرة الحلفاء على اكتشاف التهديدات مبكراً، وحماية خطوط الملاحة والاتصال البحرية، ودعم العمليات في المناطق الصعبة، خصوصاً القطب الشمالي ومنطقة الشمال الأعلى.

ومن المقرر تشكيل تحالف صناعي عبر الأطلسي لتنفيذ المشروع، حيث تتولى Northrop Grumman بناء الطائرات، بينما تقدم شركة "ايرباص" Airbus Defence and Space وشركات أوروبية أخرى أنظمة القطاع الأرضي، وخدمات إدارة البيانات، والقيادة والسيطرة، والبنية التحتية، ودعم المهام.

ويعكس الإعلان توجهاً أوسع داخل الناتو لتعزيز قدراته في المراقبة والاستطلاع، والاعتماد على مشروعات صناعية مشتركة تجمع بين الشركات الأميركية والأوروبية، في إطار تحديث بنية الحلف الدفاعية وزيادة جاهزيته أمام التهديدات المتصاعدة.

طائرات مسيّرة من طراز MQ 4C Triton شركة Northrop Grumman الامريكية حلف شمال الأطلسي منتدى الصناعات الدفاعية التابع للناتو في أنقرة

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