من بوابة مصر.. الأرجنتين على موعد مع إنجاز تاريخي في كأس العالم

يخوض منتخب الأرجنتين مواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يستضيفه ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية وتنطلق صافرة بدايته في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ولا تقتصر أهمية المباراة على الصراع من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي بل تحمل أيضا قيمة تاريخية خاصة لمنتخب “التانجو” الذي يستعد لخوض مباراته الرسمية رقم 500 في مختلف البطولات المعتمدة.

المباراة الرسمية رقم 500 في تاريخ الأرجنتين

يدخل المنتخب الأرجنتيني مواجهة مصر وهو على أعتاب محطة تاريخية، إذ ستكون المباراة الرسمية رقم 500 في سجله، وفقًا لما كشفته صحيفة "إل جرافيكو" الأرجنتينية.

ويأتي هذا الرقم بعد مسيرة طويلة خاض خلالها المنتخب مئات المباريات في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" إلى جانب مختلف البطولات القارية والرسمية.

أرقام استثنائية للتانجو

وخاض منتخب الأرجنتين منذ تأسيسه 1071 مباراة في جميع المسابقات بينها 499 مباراة رسمية، فيما جاءت بقية اللقاءات ضمن المباريات الودية والاستعدادية.

وخلال مبارياته الرسمية حقق المنتخب الأرجنتيني 297 انتصارا مقابل 112 تعادلا وتلقى 90 هزيمة، وهي أرقام تعكس المكانة الكبيرة التي يحتلها بطل العالم على الساحة الدولية.

مصر تبحث عن مواصلة الحلم

في المقابل، يدخل منتخب مصر المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة رحلته التاريخية في كأس العالم 2026 بعدما نجح للمرة الأولى في بلوغ الأدوار الإقصائية ليقترب من تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

ويأمل "الفراعنة" في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق من أجل تجاوز أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

صراع بين التاريخ والطموح

تمثل المباراة اختبارا استثنائيا للمنتخبين، فالأرجنتين تسعى للاحتفال بمباراتها الرسمية رقم 500 بأفضل طريقة ممكنة عبر مواصلة حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بينما يتمسك المنتخب المصري بحلمه في صناعة التاريخ وإقصاء حامل اللقب.

وتنتظر جماهير كرة القدم مواجهة تحمل الكثير من الإثارة في ظل تقارب الطموحات واختلاف الدوافع حيث يلتقي تاريخ المنتخب الأرجنتيني العريق مع رغبة مصر في كتابة فصل جديد من الإنجازات على المسرح العالمي.