الرئيس السيسي: كثفنا جهودنا استعدادًا لمواجهة أي كارثة قد تتعرض لها مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية كثفت جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز جاهزيتها في مواجهة مختلف الأزمات والكوارث، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وتقليل آثاره على المواطنين.

وأوضح الرئيس، خلال احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، أن بناء منظومة متطورة لإدارة الأزمات كان ضرورة تفرضها طبيعة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الدولة حرصت على تطوير الإمكانات الفنية واللوجستية ورفع كفاءة الأجهزة المعنية.

وأضاف أن الاستعداد المسبق يمثل أحد أهم عناصر نجاح الدولة في حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسساتها.