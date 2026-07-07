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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المونديال يصنع دعاية مجانية لمصر.. وإنجاز المنتخب يعزز فرص جذب السائحين

سباحة
سباحة
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، أن النتائج التاريخية التي يحققها المنتخب المصري لكرة القدم في بطولة كأس العالم، وتأهله إلى دور الـ16، تمثل فرصة استثنائية لتنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تجاوز حدود المستطيل الأخضر، وأصبح عاملًا مؤثرًا في الترويج لمصر عالميًا.
 

دعاية مجانية
 

وأوضح عبد اللطيف أن اهتمام مئات الملايين حول العالم بمتابعة الأدوار الإقصائية للمونديال، صاحبه تزايد عمليات البحث عن مصر ومعالمها السياحية والثقافية عبر محركات البحث والمواقع الإخبارية، وهو ما وفر لمصر منصة ترويجية مجانية تعزز حضورها كوجهة سياحية عالمية، وترفع من الوعي بعلامتها السياحية.
 

استثمار النجوم
 

ودعا إلى استثمار النجوم المصريين أصحاب الشعبية العالمية، وفي مقدمتهم محمد صلاح، في حملات الترويج للمقاصد السياحية المصرية، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، إلى جانب إنتاج أفلام ومواد دعائية تربط بين شغف كرة القدم وما تمتلكه مصر من مقومات سياحية وأثرية فريدة.
 

السياحة الرياضية
 

وأشار رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر إلى أن الأداء المميز للمنتخب في البطولة يمكن أن يدعم خطط الدولة لتحويل الرياضة إلى صناعة متكاملة، وجذب المزيد من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى، خاصة مع استهداف مصر استضافة نحو 100 بطولة دولية وقارية بحلول عام 2030، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين المهتمين بالسياحة الرياضية.
 

رسائل طمأنة
 

وأضاف أن الاحتفالات الجماهيرية التي شهدتها الشوارع والميادين المصرية، والتغطية الإعلامية العالمية لهذه الأجواء الحماسية والآمنة، بعثت برسائل إيجابية إلى العالم عن حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، وهو ما يعزز ثقة السائحين ويشجعهم على زيارتها.
 

خطة ترويجية
 

وشدد عبد اللطيف على ضرورة إعداد حملة ترويجية متكاملة تستثمر الزخم العالمي الذي حققته مصر بفضل الإنجاز التاريخي للمنتخب في كأس العالم، مع التركيز على الترويج للمقاصد السياحية والأثرية وربطها بالنجاح الرياضي، بما يحقق مردودًا إيجابيًا على حركة السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة.

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