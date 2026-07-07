ارتفاع الأسمنت… أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2026

شهدت أسعار مواد البناء اليوم تبايناً كبيراً في الأسواق حيث تراجع طن الحديد بين الشركات وارتفع سعر الأسمنت، وفيما يلي أسعار مواد البناء…

سعر الحديد اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38109 جنيهات .

وصل سعر طن حديد عز لنحو 39807 جنيهًا .



بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38000 جنيه للطن.



سجل سعر حديد العشري نحو 34500 جنيه للطن.



وصل سعر حديد المصريين لنحو 3500 جنيه للطن.



أسعار الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 4118جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 3980 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهًا.