كل ما تريد معرفته عن منظومة الخبز الجديدة وتطبيقها أول أغسطس

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول منظومة الخبز الجديدة، خاصة بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارًا من أول أغسطس، حيث تساءل كثير من المواطنين: هل يعني ذلك التحول إلى الدعم النقدي؟ وهل سيتغير سعر رغيف الخبز المدعم أو عدد الأرغفة المخصصة على بطاقة التموين؟

وأكدت وزارة التموين أن منظومة الخصم المباشر لا علاقة لها بتطبيق الدعم النقدي، وإنما تستهدف تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز المدعم، مع استمرار صرف الخبز للمواطنين بنفس السعر وعدد الأرغفة المقررة دون أي تغيير.

ما هي منظومة الخصم المباشر في الخبز المدعم؟

تعد منظومة الخصم المباشر نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتسوية المعاملات المالية بين أطراف منظومة الخبز المدعم، بما يشمل المخابز والمطاحن والجهات المعنية، بما يساهم في تسريع إجراءات المحاسبة وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز الرقابة والشفافية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الخبز المدعم وتحسين كفاءة التشغيل، دون المساس بحقوق أصحاب البطاقات التموينية.

هل الخصم المباشر يعني تطبيق الدعم النقدي؟

الخصم المباشر يختلف تمامًا عن الدعم النقدي، ويقتصر نظام الخصم المباشر على تغيير آلية المحاسبة بين الجهات المشاركة في إنتاج وصرف الخبز المدعم، بينما يستمر المواطن في صرف الخبز من خلال بطاقة التموين بنفس قيمة الدعم الحالية، دون أي زيادة في سعر الرغيف أو خفض في عدد الأرغفة.

لماذا يبدأ التطبيق أول أغسطس؟

قررت وزارة التموين منح المخابز والجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات الفنية والتشغيلية اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة، بما يضمن تنفيذها بكفاءة ودون التأثير على انتظام إنتاج وصرف الخبز المدعم للمواطنين.

ويستهدف النظام الجديد تطوير آليات محاسبة المخابز، وتبسيط الإجراءات المالية، ورفع كفاءة منظومة الخبز، بما يعزز الشفافية ويحكم الرقابة على منظومة الدعم.

أهداف منظومة الخصم المباشر

- تطوير منظومة الخبز المدعم.

- تبسيط الإجراءات المالية بين المخابز والمطاحن.

- تسريع عمليات تسوية المستحقات.

- تقليل الإجراءات الورقية والإدارية.

- تعزيز الرقابة والشفافية في إدارة الدعم.

- ضمان استمرار إنتاج وصرف الخبز المدعم بكفاءة.

هل يتغير سعر رغيف الخبز المدعم؟

أكدت وزارة التموين أن تطبيق منظومة الخصم المباشر لن يؤثر على سعر رغيف الخبز المدعم، كما لن يغير عدد الأرغفة المخصصة لكل بطاقة تموينية.

متى يبدأ تطبيق منظومة الخصم المباشر؟

يبدأ التطبيق على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول أغسطس، بعد نجاح التجربة التشغيلية في محافظة بورسعيد.

من المستفيد من المنظومة الجديدة؟

تستفيد المخابز والمطاحن من سرعة إنهاء الإجراءات المالية وتقليل التعقيدات الإدارية، فيما يستفيد المواطن بصورة غير مباشرة من خلال استقرار منظومة الخبز المدعم واستمرار توافر الخبز بجودة وانتظام.

ما الفرق بين الخصم المباشر والنظام القديم؟

تعتمد المنظومة الجديدة على نظام إلكتروني لتسوية المعاملات المالية بدلًا من الإجراءات التقليدية، وهو ما يسرع عمليات المحاسبة، ويقلل الأخطاء، ويرفع كفاءة إدارة منظومة الخبز المدعم، مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم المساس بالدعم المقدم لهم.

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