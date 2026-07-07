هل صرحت التعليم بصعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة قبل آداؤه الخميس؟|اعرف الحقيقة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)
ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026
ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الشعبة العلمية ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 يوم الخميس القادم الموافق 9 يوليو 2026
امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا
عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026
وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد
وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية
- الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
- الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
- الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
- الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
- الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
- الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية
- الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
- الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
- الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
- الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
- الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
- الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
- الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
- الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
- الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
- الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
- الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين
- الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
- الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
- الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
- الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
- الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
- الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
- الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
- الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
- الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
- الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
- الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
- الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء