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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هل صرحت التعليم بصعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة قبل آداؤه الخميس؟|اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الشعبة العلمية ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 يوم الخميس القادم الموافق 9 يوليو 2026 

 امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن  امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد

 وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية
  • الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء
  • الأحد 28 يونيو: اللغة العربية
  • الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية
  • الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا
  • الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى
  • الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل
  • الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ
  • الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس
  • الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا
  • الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026
  • الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية
  • الثلاثاء 23 يونيو 2026 : التربية الوطنية
  • الخميس 25 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية
  • الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الأولى
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026 : اللغة العربية الورقة الثانية
  • الخميس 2 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الأولى
  • الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى الورقة الثانية
  • الثلاثاء 7 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الاولى
  • الخميس 9 يوليو 2026 : الجغرافيا الورقة الثانية
  • الاحد 12 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الاولى
  • الثلاثاء 14 يوليو 2026 : التاريخ الورقة الثانية
  • الخميس 16 يوليو 2026 : الإحصاء 
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