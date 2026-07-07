هل صرحت التعليم بصعوبة امتحان الفيزياء للثانوية العامة قبل آداؤه الخميس؟|اعرف الحقيقة

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، منشورات مثيرة للجدل تزعم صدور تصريحات من مستشار مادة الفيزياء بوزارة التربية والتعليم يتوعد بأصعب امتحان فيزياء في تاريخ الثانوية العامة قائلا : ( وضعت امتحان الفيزياء في نفس مستوى امتحان الكيمياء او اصعب ويحتاج لطالب متفوق)

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة هذه المنشورات المتداولة ، مؤكدة أن مستشار مادة الفيزياء لم يصدر أي تصريحات بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه الخميس القادم

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من الانسياق وراء أي منشورات مزيفة تحاول اثارة الجدل قبل كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 النظام الجديد الشعبة العلمية ، امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 يوم الخميس القادم الموافق 9 يوليو 2026

امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وقالت وازرة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يستمر زمن امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 الخميس القادم لمدة 3 ساعات ، من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026

وبحسب مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يبلغ عدد اسئلة امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 عدد 46 سؤالا من بينهم سؤالين مقالي ، والباقي اختيار من متعدد

وتوزع درجات امتحان الفيزياء ثانوية عامة 2026 ، بواقع درجة ودرجتين لكل سؤال حسب الوزن النسبي لكل سؤال ، والدرجة الكلية للمادة من 60 درجة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام الجديد .. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو 2026 : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو 2026 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 28 يونيو 2026 : اللغة العربية

الخميس 2 يوليو 2026 : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو 2026 : اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 9 يوليو 2026 : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو 2026 : الرياضيات البحتة

الخميس 16 يوليو 2026 : الأحياء + الرياضيات التطبيقية + الإحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظام القديم.. مواعيد رسمية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

الأحد 21 يونيو : التربية الدينية + التربية الوطنية

الثلاثاء 23 يونيو :الاقتصاد + الاحصاء

الأحد 28 يونيو: اللغة العربية

الثلاثاء 30 يونيو : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 2 يوليو : الكيمياء + الجغرافيا

الأحد 5 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 7 يوليو : التفاضل والتكامل

الخميس 9 يوليو : الفيزياء + التاريخ

الأحد 12 يوليو : الأحياء + الجبر والهندسة الفراغية+ علم النفس

الثلاثاء 14 يوليو : الديناميكا

الخميس 16 يوليو : الجيولوجيا + الاستاتيكا + الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026