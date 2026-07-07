وزارة البترول تفتح باب التقدم لاختيار مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فتح باب التقدم لشغل منصب مدير تنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، في إطار توجهها لتعزيز توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بمختلف أنشطة وشركات قطاع البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح علي الرابط التالي:
https://intranet.petroleum.gov.eg/CAIO_vacancy.aspx
ويمكن الاطلاع علي مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي علي الصفحة الرسمية لوزارة البترول والثروة المعدنية علي موقع فيسبوك :
https://www.facebook.com/share/v/1Fyy3mwMTA/?mibextid=wwXIfr