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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية وسلامة الغذاء بمساكن البترول

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بمساكن البترول بمركز طنطا، ومساكن السلام، وشارع السبع بنات، وشارع متفرع من طه الحكيم، وشارعي الجلاء وسعيد بمدينة طنطا، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم. وأسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر تموينية شملت مخالفات نقص وزن، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تبين انتظام العمل وعدم وجود مخالفات بثلاثة مخابز بشارعي الجلاء وسعيد.

توجيهات محافظ الغربية 

 كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 9 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 16 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة بسيون أسفرت عن تحرير 7 محاضر تضمنت 5 مخالفات نقص وزن ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، فيما تم تحرير 8 محاضر بإدارة بندر المحلة الكبرى شملت 7 مخالفات نقص وزن ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، بينما أسفرت الحملات بإدارة كفر الزيات عن تحرير 5 محاضر تضمنت 3 مخالفات نقص وزن ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

ردع مخالفين 

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية 36 محضرًا، فيما أكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي غرامات فورية ردع مخالفين حملات تموينية

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