أمين عام الناتو يعلن عزم الحلف شراء أنواع جديدة من الطائرات الدفاعية

أ ش أ

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته أن الحلف سيشتري عدة أنواع جديدة من الطائرات الدفاعية.

وقال روته - في تصريحات أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الثلاثاء/ - إن التحالف سيحصل على عشر طائرات استطلاع من طراز "ساب جلوبال آي" لتحل محل الأسطول الحالي المتقادم من الطائرات المعروفة باسم نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمل جوا (أواكس).

وتعد شركة "ساب" السويدية المصنعة للطائرات بديلا عن الطائرات الشهيرة وشائعة الاستخدام التي تصنعها شركة "بوينج" الأمريكية.

وأوضح روته أنه سيتم إضافة خمس مسيرات استطلاع عالية الارتفاع من طراز "تريتون" إلى أسطول الناتو للمرة الأولى.

ولفت الأمين العام إلى أن النرويج وفنلندا وألمانيا والدنمارك - الدول الأعضاء بالحلف - ستوقع على خطاب نوايا لعملية الشراء. كما سيدشن الحلف أسطولا استراتيجا للنقل الجوي من طائرات إيرباص (A400M) .